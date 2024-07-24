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中職》樂天桃猿校園巡迴赴嘉義 8球星親自指導小球員

2024/07/24 15:19

樂天桃猿贈送球衣給小球員們。（樂天桃猿提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕樂天桃猿校園巡迴列車季中日前前進太保國小、朴子國小，猿隊出動8位球星，給予小朋友們專業的棒球教室指導、趣味競賽，還有簽名留念，度過愉快時光。

此次巡迴列車出動8名球員，分別為投手林子崴、劉家翔、邱駿威、曾家輝，野手邱勝宥、林耀煌、吳桀睿、楊家勝，幫助學童投球、擊球觀念，並傳遞棒球經驗談，讓孩童們收穫滿滿。

除了進行專業的棒球教室指導、趣味競賽，樂天桃猿也邀請兩校學生到嘉義縣立棒球場觀看二軍賽事，讓他們在場邊為球員們應援加油，並贈送小球員們一人一件球衣，期許他們繼續愛棒球。

今年樂天桃猿持續以嘉義縣棒球場作為農場基地，在春訓開訓典禮縣長翁章梁更親自出席給予球員勉勵，樂天桃猿與縣政府攜手推展棒球運動，球團也在今年到嘉義縣進行校園巡迴，回饋基層棒球。

劉家翔、林子崴、邱勝宥、林耀煌出席校園巡迴，回饋基層棒球。（樂天桃猿提供）

吳桀睿指導球員打擊動作。（樂天桃猿提供）

林子崴指導小球員投球。（樂天桃猿提供）

邱勝宥指導小球員守備動作。（樂天桃猿提供）

曾家輝、吳桀睿、楊家勝、邱駿威為小球員簽名。（樂天桃猿提供）

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