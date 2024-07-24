MLB》全城最好吃的三明治客隊才有？ 沙巴西亞笑談當年作客費城大中計

沙巴西亞。（資料照，美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕著名左投「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）在上費城人382轟重砲霍華德（Ryan Howard）和其前隊友羅林斯（Jimmy Rollins）的節目時，3人閒聊到費城最好吃的牛肉起司三明治，出現在費城人隊客隊休息室，反而主隊休息室是吃不到的。

2008年，沙巴西亞在季中交易後轉戰釀酒人隊，該季國聯分區系列戰，沙胖首度作客費城，當下就被休息室提供的牛肉起司三明治給迷上。

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節目中，沙巴西亞問兩位前費城人選手說：「不知你們是否知道，全費城最好吃的三明治就在客隊休息室？」霍華德和羅林斯皆點頭：「我們知道。且我們主隊還點不到，而這是有很好的理由的。」

接著，沙巴西亞敘述的過程，恐怕讓觀眾也略為了解費城人隊的巧思。沙巴西亞說，當時他和隊友費爾德（Prince Fielder）、哈特（Corey Hart）瘋狂愛上起司牛肉三明治，3人合計3天嗑掉28個起司牛肉三明治。

沙巴西亞說：「我們剛打進季後賽，感覺不錯，就這樣一直吃三明治。吃到後來飽到走不動。」該次分區賽，釀酒人隊最終系列賽僅拿1勝，目送費城人隊晉級。

也正因如此，沙巴西亞笑說：「隔年我再來到這裡（洋基隊世界大賽出戰費城人），Joe（時任總教練吉拉迪）叫人把休息室裡的三明治都撤了，而我也學到教訓。」而兩位前費城人球星笑著點頭：「對，我們有聽說，就那個『陷阱』。」

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