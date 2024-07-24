巴黎奧運》台灣射箭隊25日率先比排名賽 開箱歷史逾300年榮軍院

歷史逾300年的巴黎榮軍院前方廣場是巴黎奧運射箭比賽場地（教練劉展明提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕已經建立超過300年的巴黎榮軍院，在今年巴黎奧運將作為射箭比賽場地，近日台灣隊就在這幅員遼闊的場地訓練，不過場地風勢不好掌握，還得加把勁適應，瞄準明天登場的排名賽。

歷史逾300年的巴黎榮軍院前方廣場是巴黎奧運射箭比賽場地（教練劉展明提供）

射箭排名賽預計在台灣時間25日下午3點30分進行女子排名賽，台灣將由4屆奧運國手雷千瑩及邱意晴、李彩綺出擊；男子排名賽油湯智鈞、林子翔、戴宇軒於晚間8點15分登場，每位選手都將各射72箭以分數決定排名，團體賽種子排名則是將3位選手成績加總進行排序，另外各隊男、女排名最高將組成混雙參賽。

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榮軍院不是一座對射箭選手很友善的場地，且左右兩旁風勢更大，射箭隊教練劉展明指出，由於場地遼闊，風向不好掌握，對射箭選手算是難射的場地，會把握今天下午的官方訓練，繼續努力適應。

射箭隊總教練劉炳宏指出，男、女隊皆以取得前4種子為目標，本屆團體賽共12國參賽，只要獲前4種子將能直接晉級8強，距離奪牌就更近一步。

歷史逾300年的巴黎榮軍院前方廣場是巴黎奧運射箭比賽場地（教練劉展明提供）

歷史逾300年的巴黎榮軍院前方廣場是巴黎奧運射箭比賽場地（教練劉展明提供）

戴宇軒（教練劉展明提供）

林子翔（教練劉展明提供）

湯智鈞（教練劉展明提供）

戴宇軒（教練劉展明提供）

雷千瑩（射箭協會提供）

李彩綺（射箭協會提供）

邱意晴（射箭協會提供）

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