巴黎奧運》破天荒塞納河開幕式 席琳狄翁、女神卡卡等大咖可能獻唱

席琳狄翁。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024巴黎奧運相當特別，7月26日破天荒在戶外塞納河舉行開幕式，屆時這場號稱全世界最盛大演出，將是齣「愛的宣言」，並傳出由席琳狄翁（Celine Dion）、女神卡卡（Lady Gaga）等重量級大咖輪番獻唱，備受各界矚目。

據《路透》等外媒報導，本屆開幕式打破以往在主場館內進行的傳統，改於巴黎市中心塞納河舉辦，屆時由7千名左右各國運動員，搭乘近百艘船隻，從東部奧斯特里茲橋沿河航行6公里至艾菲爾鐵塔。主辦單位表示，全球逾百位元首和超過30萬名觀眾會在塞納河岸觀禮，沿途設置約80個巨型螢幕，當局則派出4萬5000名警力，以確保現場反恐維安。

請繼續往下閱讀...

這場開幕大秀，由法國42歲戲劇導演喬里（Thomas Jolly）設計，他強調這是「世界最大的演出」，不僅壯觀、具娛樂性，也有深意，「開幕式將會是一齣愛的宣言」，總計有12個不同環節，動用約3千名舞者、歌手和表演者，分別安排在兩側河岸、橋梁上，甚至巴黎聖母院等附近歷史遺跡，並以法式幽默帶來歡樂與多元文化；音樂部分融合古典樂、傳統法國香頌，還有深受年輕人歡迎的饒舌和電子樂。

罹患罕病「僵硬人症候群」的加拿大歌后席琳狄翁盛傳即將復出，她與女神卡卡近來都被拍到現身花都街頭，加上法國流行天后中村阿雅（Aya Nakamura）、英國歌手杜娃黎波（Dua Lipa）、美國饒舌歌手史努比狗狗（Snoop Dogg）等知名藝人，皆受到歐美外媒點名，將在巴黎奧運開幕式粉墨登場，擔任表演嘉賓。

女神卡卡。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法