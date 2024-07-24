日職》明星賽上演瘋狂打擊戰 洋聯28安轟16分退央聯寫紀錄

洋聯明星隊今天在第2場以16：10力克央聯明星隊，繳出準完全打擊的佐藤都志也拿下單場MVP。（取自產經體育）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職明星賽第2場在神宮球場開打，央聯明星隊和洋聯明星隊上演瘋狂打擊戰，兩隊合計敲出44支安打以及6支全壘打，洋聯明星隊終場以16：10擊敗央聯明星隊扳回一城，兩隊合計44安和26得分都創下明星賽史上新高紀錄。

央聯明星隊先發投手吉村貢司郎2局上失掉2分，包括辰己涼介的右外野陽春砲，明星捕手坂倉將吾下個半局就回敬中外野滿貫砲，一舉超前，他也成為史上第3位在明星賽敲出滿貫全壘打的球員，睽違57年再現，上一次要追溯到1967年的大杉勝男。值得一提的是，這是央聯明星隊史上第一發滿貫砲。

請繼續往下閱讀...

但洋聯未讓央聯開心太久，3局上先追回1分，第4局再灌進5分大局超前，6、7兩局各添2分和1分，儘管央聯靠著奧斯汀和村上宗隆5局下的背靠背開轟，追近3分，但洋聯火力更勝一籌，紅林弘太郎8局上擊出中外野2分砲，單局灌進4分鎖定勝局，洋聯明星隊終場就以16：9擊敗央聯明星隊。

洋聯明星隊合計共敲出28支安打，攻下16分雙雙寫下明星賽單場最高的紀錄，佐藤都志也單場5安2打點，差一支全壘打就達成完全打擊，獲選單場MVP，甫奪全壘打大賽冠軍的近藤健介手感火燙，單場5安猛打賞，包括2支二壘安打，共進帳2分打點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法