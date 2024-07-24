網球》謝淑薇攜奧運搭檔曹家宜強勢送蛋 勇闖布拉格女雙4強

謝淑薇。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕 「台灣一姊」謝淑薇首度搭配奧運女雙搭檔曹家宜，本週在WTA250等級的布拉格女網賽再傳捷報！第3種子「謝曹配」次盤強勢「送蛋」，7：5、6：0擊敗非種子法國卡西諾（Estelle Cascino）／中國湯千慧， 2連勝挺進雙打4強。

甫於溫布頓錦標賽打下草地大滿貫女雙4強、混雙冠軍的謝淑薇，與年僅20歲的曹家宜本站頭一回合拍，兩人初登場歷經搶十激戰逆轉勝捷克地主人馬科洛齊耶約娃（Miriam Kolodziejova）／馬萊可娃（Jesika Maleckova）後，次輪遭遇卡西諾／湯千慧臨場默契持續升溫。



謝淑薇／曹家宜開賽第5局化解被破發點，第6局連下4球強力突破，儘管第9局遭到「法中聯軍」反撲，她們隨即調整回穩，關鍵第12局再度破發，順勢先馳得盤。次盤小薇組合乘勝追擊，連保帶破一口氣橫掃6局，完全不給對手任何機會，僅花68分鐘速戰速決，續開紅盤2連勝挺進準決賽。

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巴黎奧運網球賽事7月27日將在法國公開賽的羅蘭加洛斯紅土開打，而這項捷克首都進行的紅土職業賽，正為五環盛會暖身。謝淑薇／曹家宜4強假想敵，則為東道主頭號種子克雷琪可娃（Barbora Krejcikova）／西尼亞可娃（Katerina Siniakova），兩人分別贏得先前溫網女單、女雙冠軍，也是上屆東京奧運女雙金牌，實力非常堅強。

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