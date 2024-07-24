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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

巴黎奧運》睽違8年重返五環殿堂 北韓依舊奉行神秘主義

2024/07/24 21:30

缺席上屆東京奧運的北韓代表隊，本屆巴黎奧運派出7個項目、16名運動員參賽，與其他國家的媒體、選手依舊保持一定距離。（資料照，路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕缺席上屆東京奧運的北韓代表隊，本屆巴黎奧運派出7個項目、16名運動員參賽，與其他國家的媒體、選手依舊保持一定距離。

北韓因疫情缺席東京奧運，因此遭國際奧會取消資格至2022年底，相隔8年重返五環殿堂，16名選手來自7個不同項目，其中以角力5人最多。

《韓聯社》指出，北韓此次選手村與利比亞、喀麥隆、厄瓜多同一棟，南韓選手受訪表示，還未在選手餐廳看過北韓運動員，大會志工則透露，有在吸煙區看過北韓選手，但也不常見。

《SBS》則提到，北韓代表團抵達機場時幾乎是以「間諜行動」等級的速度甩開來自南韓的採訪團。今跳水隊在水上運動中心訓練，不若各國教練與選手之間會簡單聊天，北韓隊始終保持沈默、沒有與其他國家的相關人士進行交談。

此外，選手在練習時，若看到隊友有精彩表現時，也會偶爾報以掌聲或歡呼，北韓隊則完全不會有上述情況，而是相當嚴謹、一絲不苟完成訓練，在進行1小時10分鐘左右的練習後，也並未經過共同採訪區，而是直接離開場館。

北韓隊跳水名將金美萊曾在2017年世錦賽、2018年雅加達亞運以及2024年世錦賽奪下銀牌，8年前在里約奧運10公尺跳台項目僅拿下第4名，本屆與搭檔趙珍美捲土重來，韓媒指出，北韓教練緊盯兩人練習狀況，應盼此次能站上頒獎台。

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