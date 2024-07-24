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巴黎前線》強調環保、簡約 巴黎奧運的媒體中心長怎樣？ （圖輯）

2024/07/24 22:05

巴黎會議宮成為巴黎奧運主媒體中心。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／綜合報導〕巴黎奧運開幕倒數計時，各國媒體陸續進駐當地媒體中心。

媒體中心為各國媒體工作的重要據點，今年為求環保，比賽場地大多數都沿用舊有場館，媒體中心也不例外，設置在位於凱旋門附近的巴黎會議宮，場館內走簡約路線，附近也有地鐵、輕軌等大眾運輸。

為節能環保，今年奧運並未準備媒體包，僅提供水瓶、交通卡，和一般綜合大型賽事都會贈送附有許多紀念品、手冊在內的媒體包不同。

至於媒體中心裡的商品部也走簡單路線，僅販售服飾、徽章、杯子、娃娃等項目不多，仍吸引不少媒體前往搶購。

巴黎奧運主媒體中心內的簡易餐飲區。（特派記者陳志曲攝）

巴黎奧運主媒體中心內的紀念品商店。（特派記者陳志曲攝）

巴黎奧運主媒體中心內的紀念品商店。（特派記者陳志曲攝）

巴黎奧運主媒體中心內的紀念品商店。（特派記者陳志曲攝）

巴黎奧運主媒體中心內的公共發稿區。（特派記者陳志曲攝）

巴黎奧運主媒體中心內的公共發稿區。（特派記者陳志曲攝）

巴黎奧運主媒體中心內的公共發稿區。（特派記者陳志曲攝）

中華奧會在主媒體中心承租辦公室，讓第一線的採訪媒體有獨立的工作空間。（特派記者陳志曲攝）

中華奧會在主媒體中心承租辦公室，讓第一線的採訪媒體有獨立的工作空間。（特派記者陳志曲攝）

這次巴黎奧運的媒體贈品是一個水壺與吉祥物圖樣的交通卡。（記者陳志曲攝）

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