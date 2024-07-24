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奧運網球》汲取上屆東京慘敗教訓 喬科維奇不住巴黎選手村

2024/07/24 22:58

喬科維奇上屆住東奧選手村還與比利時體操女將搞笑訓練。（資料照，取自喬科維奇IG）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024巴黎奧運網球賽事即將於7月27日開打，輝煌生涯獨缺奧運金牌的喬科維奇（Novak Djokovic），汲取上屆東京奧運分心慘敗教訓，本屆不跟著塞爾維亞代表團入住選手村，而是下榻在球場附近的五星級旅館，以保障隱私並專注備戰。

本屆奧運網球眾星雲集，包括屆退的英國前球王穆雷（Andy Murray）、西班牙老少雙雄納達爾（Rafael Nadal）、艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）等人氣好手都住選手村，舉手投足受到各界高度關注。反倒是坐擁大滿貫24冠的喬科維奇，此行決定低調行事，和教練團隊單獨改住巴黎市區，以免生活起居受打擾。塞爾維亞官員證實，喬帥不會與其他隊員一起留在選手村，「我們預計他即將抵達會合，儘管他不會和我們住在一起。」

3年前受疫情影響，人來瘋的喬科維奇待東奧選手村，搖身變為最受歡迎「吉祥物」，不但忙著與化身粉絲們的各國運動員合影留念，甚至在健身房訓練時搞笑，可說搶盡鋒頭。但奪金大熱門的他似乎因此付出代價，男單4強先盛後衰輸掉，甚至銅牌戰都失手，自2008年北京奧運男單銅牌以來，始終無緣頒獎台，也未能完成集滿四大滿貫外加奧運金牌的「生涯金滿貫」壯舉。

對37歲的喬科維奇來說，這屆奧運可能是最後圓夢機會，本賽季迄今一冠難求的老將，先前接受ITF（國際網總）採訪時坦承，雖然享受東奧經歷，仍得做出調整，「身處選手村，你會感受到難以置信的鼓舞和自豪，但我必須從以前的奧運經驗中學習，並努力保持日常習慣，以便能發揮最佳水準。」

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