晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

巴黎奧運》桌球籤表出爐！林昀儒/陳思羽8強恐將強碰中國「莎頭組合」

2024/07/25 07:02

林昀儒/陳思羽。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕巴黎奧運桌球項目抽籤結果台灣時間今天凌晨出爐，被視為台灣代表團奪牌重點的混雙組合林昀儒/陳思羽，首輪就遭遇實力強勁的地主組合，若能開出紅盤，8強可能對決世界排名第一的中國組合王楚欽/孫穎莎，每一場都是硬仗。

東京奧運和鄭怡靜攜手摘下混雙銅牌的林昀儒，今年改和陳思羽搭檔，世界排名第7的林陳配，16強將對上世界排名第10的法國組合A.勒布朗/袁嘉楠，雙方今年五月在WTT沙烏地大滿貫賽首度交手，林陳配以1:3落敗，不過當時小林因罹患流感並未在最佳狀態。

男子團體賽方面，由林昀儒、莊智淵和高承睿組成的台灣隊，16強先碰上世界排名13的埃及，若能獲勝，8強可能對上「怪物少年」張本智和領軍的日本隊，兩軍在今年世界團體錦標賽小組賽曾短兵相接，當時台灣隊只靠林昀儒3:2擊退篠塚大登拿下1點，高承睿、林昀儒都栽在張本智和手上，莊智淵也不敵松島輝空，最終以1:3落敗。

不過，相較於前三種子中國、德國和法國，莊智淵認為，日本隊都是年輕選手，相對好打一些。

男單方面，名列第5種子的林昀儒首輪將面對波多黎各的阿法納多爾，若能一路過關斬將，8強可能遭遇世界排名第五的法國「眼鏡弟」F.勒布朗，這一場也是攸關能否奪牌的重要戰役。

林昀儒過去和直拍橫打的F.勒布朗交手3次，除了2022年在杜哈挑戰賽以3:1獲勝外，去年新加坡大滿貫賽和今年世團賽都以0:3落敗，必須找到破解之道。

世界排名32的高承睿首輪對上伊朗的阿拉米恩，若能過關，次輪可能對上「非洲天王」阿魯納。

女子團體賽方面，台灣隊首輪應該可以擊退澳洲隊，但8強將提前遭遇頭號種子中國隊。

女單方面，世界排名12的鄭怡靜若連闖3關，8強恐將遇到世界排名第一的中國名將孫穎莎；首度參賽奧運的簡彤娟首輪則對上世界排名61的香港好手朱成竹。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。