巴黎奧運》桌球籤表出爐！林昀儒/陳思羽8強恐將強碰中國「莎頭組合」

林昀儒/陳思羽。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕巴黎奧運桌球項目抽籤結果台灣時間今天凌晨出爐，被視為台灣代表團奪牌重點的混雙組合林昀儒/陳思羽，首輪就遭遇實力強勁的地主組合，若能開出紅盤，8強可能對決世界排名第一的中國組合王楚欽/孫穎莎，每一場都是硬仗。

東京奧運和鄭怡靜攜手摘下混雙銅牌的林昀儒，今年改和陳思羽搭檔，世界排名第7的林陳配，16強將對上世界排名第10的法國組合A.勒布朗/袁嘉楠，雙方今年五月在WTT沙烏地大滿貫賽首度交手，林陳配以1:3落敗，不過當時小林因罹患流感並未在最佳狀態。

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男子團體賽方面，由林昀儒、莊智淵和高承睿組成的台灣隊，16強先碰上世界排名13的埃及，若能獲勝，8強可能對上「怪物少年」張本智和領軍的日本隊，兩軍在今年世界團體錦標賽小組賽曾短兵相接，當時台灣隊只靠林昀儒3:2擊退篠塚大登拿下1點，高承睿、林昀儒都栽在張本智和手上，莊智淵也不敵松島輝空，最終以1:3落敗。

不過，相較於前三種子中國、德國和法國，莊智淵認為，日本隊都是年輕選手，相對好打一些。

男單方面，名列第5種子的林昀儒首輪將面對波多黎各的阿法納多爾，若能一路過關斬將，8強可能遭遇世界排名第五的法國「眼鏡弟」F.勒布朗，這一場也是攸關能否奪牌的重要戰役。

林昀儒過去和直拍橫打的F.勒布朗交手3次，除了2022年在杜哈挑戰賽以3:1獲勝外，去年新加坡大滿貫賽和今年世團賽都以0:3落敗，必須找到破解之道。

世界排名32的高承睿首輪對上伊朗的阿拉米恩，若能過關，次輪可能對上「非洲天王」阿魯納。

女子團體賽方面，台灣隊首輪應該可以擊退澳洲隊，但8強將提前遭遇頭號種子中國隊。

女單方面，世界排名12的鄭怡靜若連闖3關，8強恐將遇到世界排名第一的中國名將孫穎莎；首度參賽奧運的簡彤娟首輪則對上世界排名61的香港好手朱成竹。

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