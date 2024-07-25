MLB》為法官、索托找幫手不簡單！ 官網點出洋基補強困難點

洋基隊賈吉。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕昨日洋基以2：3不敵大都會一戰，「法官」賈吉（Aaron Judge）一個人狂拿4次保送，而在賈吉後方的第五棒卻5打數0安打，證明洋基勢必得在賈吉與索托（Juan Soto）後再添幫手，於交易大限前進行補強，而大聯盟官網報導也指出，洋基儘管想要補強，卻可能吃鱉。

自當地時間6月13日以來，洋基的戰績僅有11勝22敗，而他們的內野手在本季狀況狀況更慘，僅繳出87的wRC+（標準化加權得分創造值），並列大聯盟倒數第六，而洋基也確實要針對內野進行補強，但遺憾的是有些他們想要的人選恐怕無法如願得到。

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根據《ESPN》記者卡斯提洛（Jorge Castillo）報導，洋基有詢問過洛磯明星內野手麥克翰（Ryan McMahon），但球團不願意交易他。除此之外，洋基也對紅人內野手，曾拿過國聯新人王的印帝亞（Jonathan India）有興趣，但紅人也沒有打算交易他，除非他們在最近幾天跌落國聯外卡爭奪戰的行列。

馬林魚的明星野手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）預計會是可以被交易的籌碼，但卡斯提洛指出，洋基球團對於他本人的性格是否會對球隊休息室造成影響有疑慮。小熊近期傳出打算迎向未來，願意交易陣中金手套內野手霍納（Nico Hoerner），不過霍那本季的OPS+（標準化攻擊指數）僅97，可能不符合洋基的需求。

卡斯提洛提到，目前最有可能成為目標的或許是天使內野手倫吉佛（Luis Rengifo），本季他打擊率3成14，6轟、22次盜壘成功，攻擊指數0.796，且擁有二、三、游擊手多守備位置的彈性，還能夠鎮守外野。

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