MLB》洛磯狂敲21安灌20分打爆紅襪！ 雙方還上演板凳清空戲碼

洛磯先發投手奎安特里（中）與紅襪捕手馬怪爾（左）互嗆。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛磯今天在主場迎戰紅襪，洛磯打線全場狂敲21安創本季最多，包含多伊爾（Brenton Doyle）敲滿貫彈，加上紅襪單場發生4次守備失誤，洛磯最後以20比7大勝。這是洛磯隊史第4次單場拿20分，也追平洛磯隊史單場最多得分紀錄。

洛磯前3局就猛攻拿到8分，第4局上洛磯先發投手奎安特里（Cal Quantrill）讓紅襪捕手馬怪爾（Reese McGuire）敲中外野飛球出局後，奎安特里對著馬怪爾開嗆，雙方言語交換，兩隊板凳也清空，但沒有人被趕出場。

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洛磯4局下靠麥克翰（Ryan McMahon）兩分砲、托利亞（Michael Toglia）帶有2分打點的二壘安打、以及1支高飛犧牲打在內，單局再拿5分。洛磯6局下一陣猛攻，包含多伊爾轟出生涯首發滿貫彈，單局再灌進6分。洛磯第7局再靠希利爾德（Sam Hilliard）的高飛犧牲打再添分。

奎安特里主投6局失3分2分自責，摘得本季第6勝。洛磯全場21安中，多伊爾單場2安5打點（包含一發滿貫砲），史托林斯（Jacob Stallings）有敲一發三分砲、單場3安4打點。希利爾德1安3打點。

紅襪先發投手皮維塔（Nick Pivetta）僅投2.2局被敲10安（包含2轟），失掉8分有7分自責，吞本季第7敗。皮維塔生涯4次先發面對洛磯，其對戰防禦率高達13.85。

Benches clear between the Rockies and Red Sox after Cal Quantrill and Reese McGuire get into it pic.twitter.com/HiVMEs7ctp — Jomboy Media （@JomboyMedia） July 24, 2024

洛磯多伊爾。（法新社）

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