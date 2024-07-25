晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洛磯狂敲21安灌20分打爆紅襪！ 雙方還上演板凳清空戲碼

2024/07/25 08:03

洛磯先發投手奎安特里（中）與紅襪捕手馬怪爾（左）互嗆。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛磯今天在主場迎戰紅襪，洛磯打線全場狂敲21安創本季最多，包含多伊爾（Brenton Doyle）敲滿貫彈，加上紅襪單場發生4次守備失誤，洛磯最後以20比7大勝。這是洛磯隊史第4次單場拿20分，也追平洛磯隊史單場最多得分紀錄。

洛磯前3局就猛攻拿到8分，第4局上洛磯先發投手奎安特里（Cal Quantrill）讓紅襪捕手馬怪爾（Reese McGuire）敲中外野飛球出局後，奎安特里對著馬怪爾開嗆，雙方言語交換，兩隊板凳也清空，但沒有人被趕出場。

洛磯4局下靠麥克翰（Ryan McMahon）兩分砲、托利亞（Michael Toglia）帶有2分打點的二壘安打、以及1支高飛犧牲打在內，單局再拿5分。洛磯6局下一陣猛攻，包含多伊爾轟出生涯首發滿貫彈，單局再灌進6分。洛磯第7局再靠希利爾德（Sam Hilliard）的高飛犧牲打再添分。

奎安特里主投6局失3分2分自責，摘得本季第6勝。洛磯全場21安中，多伊爾單場2安5打點（包含一發滿貫砲），史托林斯（Jacob Stallings）有敲一發三分砲、單場3安4打點。希利爾德1安3打點。

紅襪先發投手皮維塔（Nick Pivetta）僅投2.2局被敲10安（包含2轟），失掉8分有7分自責，吞本季第7敗。皮維塔生涯4次先發面對洛磯，其對戰防禦率高達13.85。

洛磯多伊爾。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。