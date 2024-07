MLB》洛磯狂敲21安灌20分打爆紅襪！ 雙方還上演板凳清空戲碼

洛磯先發投手奎安特里(中)與紅襪捕手馬怪爾(左)互嗆。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕洛磯今天在主場迎戰紅襪,洛磯打線全場狂敲21安創本季最多,包含多伊爾(Brenton Doyle)敲滿貫彈,加上紅襪單場發生4次守備失誤,洛磯最後以20比7大勝。這是洛磯隊史第4次單場拿20分,也追平洛磯隊史單場最多得分紀錄。

洛磯前3局就猛攻拿到8分,第4局上洛磯先發投手奎安特里(Cal Quantrill)讓紅襪捕手馬怪爾(Reese McGuire)敲中外野飛球出局後,奎安特里對著馬怪爾開嗆,雙方言語交換,兩隊板凳也清空,但沒有人被趕出場。

洛磯4局下靠麥克翰(Ryan McMahon)兩分砲、托利亞(Michael Toglia)帶有2分打點的二壘安打、以及1支高飛犧牲打在內,單局再拿5分。洛磯6局下一陣猛攻,包含多伊爾轟出生涯首發滿貫彈,單局再灌進6分。洛磯第7局再靠希利爾德(Sam Hilliard)的高飛犧牲打再添分。

奎安特里主投6局失3分2分自責,摘得本季第6勝。洛磯全場21安中,多伊爾單場2安5打點(包含一發滿貫砲),史托林斯(Jacob Stallings)有敲一發三分砲、單場3安4打點。希利爾德1安3打點。

紅襪先發投手皮維塔(Nick Pivetta)僅投2.2局被敲10安(包含2轟),失掉8分有7分自責,吞本季第7敗。皮維塔生涯4次先發面對洛磯,其對戰防禦率高達13.85。

Benches clear between the Rockies and Red Sox after Cal Quantrill and Reese McGuire get into it pic.twitter.com/HiVMEs7ctp