晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運足球》離奇混亂事件讓奪金熱門的阿根廷首戰吞敗 教頭痛批是恥辱

2024/07/25 08:46

阿根廷男足吞敗。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024巴黎奧運足球小組賽昨晚開踢，奪金熱門球隊之一的阿根廷首戰在傷停補時階段驚奇踢平，原本要以2比2逼和摩洛哥，未料卻是誤會一場，阿根廷的進球因越位而被沒收，雙方重新再踢後進行3分鐘的比賽，阿根廷最後以1比2輸球。阿根廷總教練馬斯切拉諾（Javier Mascherano）直言這根本是「恥辱」。

此戰下半場經歷長達15分鐘的傷停補時，當時以1比2落後的阿根廷，靠著梅迪納（Cristian Medina）進球戲劇性追平，未料現場有球迷丟爆竹類物品和塑膠瓶進場、加上也有部分球迷衝進場內，一度造成場面混亂，讓大會緊急派警察維持秩序，並把現場觀眾全部清空。

但裁判並沒有吹響比賽結束的哨音，這場混亂事件後的2個小時，雙方重新再踢。裁判也透過VAR檢視，認定梅迪納的進球不算，兩隊再進行3分鐘的比賽，最後摩洛哥收下勝利，贏得3分的積分。

現場有球迷丟東西進場。（路透）

馬斯切拉諾認為，在比賽重新恢復進行之前，球隊都待在球場的休息室，大會要對這起事件缺乏溝通，「我無法解釋發生什麼事，我們在休息室待了一個半小時，他們從來沒有告訴我們會發生什麼事情。」

「摩洛哥隊長不想踢，我們也不想繼續踢，球迷們還朝我們丟東西，這是我一生中看過最大的鬧劇。我不知道他們為何要花1小時20分來檢視一個PLAY。」馬斯切拉諾指出，如果梅迪納的進球是越位，應該讓比賽繼續進行，「我不認為比賽在一個半小時後還應該再踢三分鐘。」

生涯曾摘得2004年及2008年奧運金牌的馬斯切拉諾，他也坦言，「我當教練的時間不長，但在我的球員生涯中從未看過像這樣的狀況。」

而馬斯切拉諾鼓勵阿根廷隊，要專心面對接下來B組賽事與伊拉克和烏克蘭的比賽，「抱怨是沒有用的。我們不希望這樣的事情發生，我們必須要翻開新的一頁，爭取我們需要的兩場勝利來獲得晉級資格。」

現場有球迷衝進場。（路透）

雙方重新再踢比賽。（法新社）

摩洛哥贏球。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。