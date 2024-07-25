奧運足球》離奇混亂事件讓奪金熱門的阿根廷首戰吞敗 教頭痛批是恥辱

阿根廷男足吞敗。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024巴黎奧運足球小組賽昨晚開踢，奪金熱門球隊之一的阿根廷首戰在傷停補時階段驚奇踢平，原本要以2比2逼和摩洛哥，未料卻是誤會一場，阿根廷的進球因越位而被沒收，雙方重新再踢後進行3分鐘的比賽，阿根廷最後以1比2輸球。阿根廷總教練馬斯切拉諾（Javier Mascherano）直言這根本是「恥辱」。

此戰下半場經歷長達15分鐘的傷停補時，當時以1比2落後的阿根廷，靠著梅迪納（Cristian Medina）進球戲劇性追平，未料現場有球迷丟爆竹類物品和塑膠瓶進場、加上也有部分球迷衝進場內，一度造成場面混亂，讓大會緊急派警察維持秩序，並把現場觀眾全部清空。

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但裁判並沒有吹響比賽結束的哨音，這場混亂事件後的2個小時，雙方重新再踢。裁判也透過VAR檢視，認定梅迪納的進球不算，兩隊再進行3分鐘的比賽，最後摩洛哥收下勝利，贏得3分的積分。

現場有球迷丟東西進場。（路透）

馬斯切拉諾認為，在比賽重新恢復進行之前，球隊都待在球場的休息室，大會要對這起事件缺乏溝通，「我無法解釋發生什麼事，我們在休息室待了一個半小時，他們從來沒有告訴我們會發生什麼事情。」

「摩洛哥隊長不想踢，我們也不想繼續踢，球迷們還朝我們丟東西，這是我一生中看過最大的鬧劇。我不知道他們為何要花1小時20分來檢視一個PLAY。」馬斯切拉諾指出，如果梅迪納的進球是越位，應該讓比賽繼續進行，「我不認為比賽在一個半小時後還應該再踢三分鐘。」

生涯曾摘得2004年及2008年奧運金牌的馬斯切拉諾，他也坦言，「我當教練的時間不長，但在我的球員生涯中從未看過像這樣的狀況。」

而馬斯切拉諾鼓勵阿根廷隊，要專心面對接下來B組賽事與伊拉克和烏克蘭的比賽，「抱怨是沒有用的。我們不希望這樣的事情發生，我們必須要翻開新的一頁，爭取我們需要的兩場勝利來獲得晉級資格。」

現場有球迷衝進場。（路透）

雙方重新再踢比賽。（法新社）

摩洛哥贏球。（路透）

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