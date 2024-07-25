MLB》國中龍頭釀酒人重創！ 國聯打擊王進IL、最慘整季報銷

釀酒人耶利奇因背傷進入傷病名單。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕國聯中區龍頭釀酒人傳出壞消息，陣中打擊王耶利奇（Christian Yelich）因為背部傷勢進入傷病名單，有可能會因為動手術導致整季報銷。

耶利奇本季打擊表現大回春，出賽73場打擊率3成15排在國聯第一，敲出11轟、42分打點，攻擊指數0.910，是自2019年1.100後的新高。

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不過耶利奇在今年4月中到5月就曾因為下背部發炎的問題缺陣，此次的狀況有可能更加嚴重，預計他會在明天去尋求專家意見，來決定是否選擇休息或者進行治療，或者是進行會導致賽季結束的手術。

耶利奇表示，其實每個人多少都會帶傷打球：「但有時候你就是沒辦法。這就是我現在所處的情況。你的身體無法配合你。對我來說，除了膝蓋骨折外，這（背傷）一直是我在處理的東西，我能夠打出高水準的表現，但這就是讓我後退的事情，所以這讓我有一點沮喪。」不過耶利奇也坦言，他還不確定事情會如何發展。

不論是暫時，抑或者是長期失去耶利奇對釀酒人無疑都是重傷，在進攻面上他的表現幾乎無可取代，好在防守面上釀酒人的年輕外野手的表現都很優秀，包含喬里奧（Jackson Chourio）、弗里利克（Sal Frelick）以及維默（Joey Wiemer），但現在還不確定釀酒人是否會就外野進行補強。

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