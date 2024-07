MLB》道奇投手傷兵又+1！ 潛力右投赫特傳要動TJ手術

赫特。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇26歲潛力好手赫特(Kyle Hurt)傳出將動手肘韌帶置換手術(Tommy John,俗稱TJ手術),這代表赫特今年賽季報銷,可能要到2025年球季後段、甚至是2026年才能重返賽場。

赫特是在2020年選秀會中被馬林魚在第5輪第134順位選中,他在2021年2月被交易至道奇。赫特去年9月首度登上大聯盟,出賽1場投2局無失分,他在季後被列入道奇40人名單。

赫特在今年開季進入道奇牛棚,出賽3場吞1敗、防禦率1.35,共投6.2局賞3次三振,被打擊率為3成08。赫特在4月20日因右肩發炎進入15天傷病名單,他於6月21日移出IL,並到道奇小聯盟3A球隊。但赫特在7月6日又被放進7天傷病名單,並在7月22日轉為60天傷病名單。

道奇隊目前尚未宣布赫特的歸隊時間表,通常動TJ手術需要12個月至18個月的康復時間。

