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MLB》道奇投手傷兵又+1！ 潛力右投赫特傳要動TJ手術

2024/07/25 09:32

赫特。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇26歲潛力好手赫特（Kyle Hurt）傳出將動手肘韌帶置換手術（Tommy John，俗稱TJ手術），這代表赫特今年賽季報銷，可能要到2025年球季後段、甚至是2026年才能重返賽場。

赫特是在2020年選秀會中被馬林魚在第5輪第134順位選中，他在2021年2月被交易至道奇。赫特去年9月首度登上大聯盟，出賽1場投2局無失分，他在季後被列入道奇40人名單。

赫特在今年開季進入道奇牛棚，出賽3場吞1敗、防禦率1.35，共投6.2局賞3次三振，被打擊率為3成08。赫特在4月20日因右肩發炎進入15天傷病名單，他於6月21日移出IL，並到道奇小聯盟3A球隊。但赫特在7月6日又被放進7天傷病名單，並在7月22日轉為60天傷病名單。

道奇隊目前尚未宣布赫特的歸隊時間表，通常動TJ手術需要12個月至18個月的康復時間。

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