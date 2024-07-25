奧運網球》波蘭好手退賽讓高層不滿！ 謝淑薇搭檔無緣和球后聯手

胡卡奇退賽。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界第7的波蘭好手胡卡奇（Hubert Hurkacz）因膝傷退出巴黎奧運，此決定卻讓波蘭奧會主席皮謝維奇（Radosław Piesiewicz）頗有微詞，因為這將讓新科溫網混雙冠軍得主傑林斯基（Jan Zielinski）錯失和球后史薇泰克（Iga Swiatek）聯手的機會。

胡卡奇是在溫網時弄傷膝蓋，並於日前宣布不打巴黎奧運，皮謝維奇接受《TVP》採訪時表示，對此決定表達尊重，但他認為胡卡奇應該可以飛到巴黎確定拿到參賽證後，再給傑林斯基表現的機會，無奈持續溝通之下，胡卡奇和他的團隊做出相反的決定。

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按照奧運規則，要報名混雙項目，球員必須參加單打或雙打賽事，而胡卡奇不打後，讓傑林斯基不能跟他打男雙，也失去和球后史薇泰克報名混雙的機會，等於錯失這次奧運機會。

皮謝維奇的言論在當地引發爭議，有人認為胡卡奇如果打1場再退賽，讓傑林斯基可以跟史薇泰克打混雙，是不符合運動精神的決定，也違背奧林匹克的理念。

混雙16組的組合也出爐，並未出現史薇泰克和傑林斯基的名字，而頭號種子為德國茲維列夫（Alexander Zverev）／西格蒙（Laura Siegemund）。

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