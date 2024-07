MLB》教士20安打爆國民 工具人丟53公里「小便球」成另類焦點

國民工具人瓦格斯客串投球。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕教士普洛法(Jurickson Profar)今天敲出兩分砲、連兩場開轟,捕手東岡凱爾(Kyle Higashioka)敲一發兩分彈、單場3安3打點,教士全場敲20安創賽季新高,最後在客場以12比3大勝國民。教士收下4連勝。

國民首局靠葉培茲(Juan Yepez)的兩分砲在內,單局攻進3分。教士打線從第二局起開始爆發,2局上阿拉耶茲(Luis Arraez)適時安攻回2分,普洛法轟出兩分砲,幫助教士單局攻進4分。

教士打線第3局靠東岡凱爾適時二壘安打在內,單局再拿2分。第4局東岡凱爾轟出兩分砲在內,幫助教士單局灌進5分。教士球星馬查多(Manny Machado)在第5局敲適時二壘安打再拿1分。

教士普洛法。(今日美國)

國民隊第9局派工具人瓦格斯(Ildemaro Vargas)客串登板投球,這是國民隊本季首度讓野手上場投球。瓦格斯在投球後還跳躍一下、把球推出去,這球速度只有33.4英里(約53.7公里),仍被教士索拉諾(Donovan Solano)敲一壘安打。教士2出局後攻占一、二壘,瓦格斯丟一顆51.2英里(約82.3公里)的球,被教士柯朗沃斯(Jake Cronenworth)敲擊球初速91.4英里的強勁平飛球,幸被瓦格斯驚險接殺,完成投球工作。

總計瓦格斯1局投球被敲2安,沒有失分,此戰最慢球速為32.8英里(約52.7公里)。這是瓦格斯生涯第4度站上投球丘擔任投手。此外,這是自前紅襪明星工具人霍特(Brock Holt)在2021年的31英里(約49.8公里)之後的最慢球速。

教士蝴蝶球先發投手沃德倫(Matt Waldron)先發6局失3分,摘得本季第6勝,賽後防禦率為3.64。

