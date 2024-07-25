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MLB》教士20安打爆國民 工具人丟53公里「小便球」成另類焦點

2024/07/25 11:09

國民工具人瓦格斯客串投球。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士普洛法（Jurickson Profar）今天敲出兩分砲、連兩場開轟，捕手東岡凱爾（Kyle Higashioka）敲一發兩分彈、單場3安3打點，教士全場敲20安創賽季新高，最後在客場以12比3大勝國民。教士收下4連勝。

國民首局靠葉培茲（Juan Yepez）的兩分砲在內，單局攻進3分。教士打線從第二局起開始爆發，2局上阿拉耶茲（Luis Arraez）適時安攻回2分，普洛法轟出兩分砲，幫助教士單局攻進4分。

教士打線第3局靠東岡凱爾適時二壘安打在內，單局再拿2分。第4局東岡凱爾轟出兩分砲在內，幫助教士單局灌進5分。教士球星馬查多（Manny Machado）在第5局敲適時二壘安打再拿1分。

教士普洛法。（今日美國）

國民隊第9局派工具人瓦格斯（Ildemaro Vargas）客串登板投球，這是國民隊本季首度讓野手上場投球。瓦格斯在投球後還跳躍一下、把球推出去，這球速度只有33.4英里（約53.7公里），仍被教士索拉諾（Donovan Solano）敲一壘安打。教士2出局後攻占一、二壘，瓦格斯丟一顆51.2英里（約82.3公里）的球，被教士柯朗沃斯（Jake Cronenworth）敲擊球初速91.4英里的強勁平飛球，幸被瓦格斯驚險接殺，完成投球工作。

總計瓦格斯1局投球被敲2安，沒有失分，此戰最慢球速為32.8英里（約52.7公里）。這是瓦格斯生涯第4度站上投球丘擔任投手。此外，這是自前紅襪明星工具人霍特（Brock Holt）在2021年的31英里（約49.8公里）之後的最慢球速。

教士蝴蝶球先發投手沃德倫（Matt Waldron）先發6局失3分，摘得本季第6勝，賽後防禦率為3.64。

國民工具人瓦格斯客串投球，驚險接殺投球前強勁平飛球。（法新社）

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