MLB》紅襪總教練柯拉獲3年7億的延長合約 成史上第二高薪教頭

紅襪隊總教練柯拉。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）傳出獲得球團3年約2175萬美元（約新台幣7.1億）的延長合約，每年薪水約700萬美元以上，將執教至2027年賽季。根據《ESPN》指出，這將讓柯拉成為史上薪水第二高的總教練。柯拉表示，「這裡就是我們的家。」

紅襪隊過去兩年都以78勝84敗、以美聯東區第五作收。柯拉本季率領紅襪隊打出54勝47敗的成績居美聯東區第三，距離暫居美聯外卡最後一個名額的皇家隊只有1.5場勝差，仍有機會爭奪季後賽席次。

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柯拉原本的合約將在今年結束後到期，這是他執掌紅襪兵符的第六個賽季。柯拉表示，「這支球團對我們來說意味著整個世界，他們從第一天就信任我，2017年發生那麼多事情之後，他們在2021年加倍信任我，休賽季有很多談話，我只想要快樂與舒適。」

柯拉曾陷入2017年太空人違規偷暗號醜聞風波，當時擔任太空人首席教練的柯拉被禁賽1年。

《ESPN》指出，紅襪團隊薪資在開季時為1.7億美元是近10年來最低。紅襪陣中有強打德弗斯（Rafael Devers）、中外野手杜蘭（ Jarren Duran）、加上先發投手霍克（Tanner Houck）的崛起，讓紅襪隊有望衝擊季後賽。

小熊教頭康索（Craig Counsell）在去年季後獲得5年4000萬美元合約，是大聯盟史上最高薪的總教練。

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