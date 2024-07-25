MLB》下一個二刀流大物來了！ 皇家2.45億簽下首輪怪力男

卡格里昂與皇家正式簽約。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕原本被認為是今年大聯盟選秀會上前三順位大熱門的卡格里昂（Jac Caglianone），卻落到首輪第6順位才被皇家挑走，而他也在今天正式與皇家隊簽下合約，據大聯盟消息指出，簽約金達750萬美元（約新台幣2.45億）。

卡格里昂在大學就是二刀流球員，他預計會在簽約後先前往亞利桑那新人聯盟報到，擔任一壘手或者指定打擊，並有望晉升到1A，而到秋天，他將會與皇家重新評估他在投手與野手的規劃，制定最符合他的計畫，讓他得以在更高的層級完成二刀流。

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皇家總管皮科洛（J.J. Picollo）表示，球團認為卡格里昂的天賦與能力能夠在大聯盟二刀流，「就我們的角度，我們開始思考未來的輪值與打線會是怎樣以及如何運作。你不會想本末倒置，因為還有很多事情要做到。但憑藉我們現在擁有的核心，當Jac準備好在大聯盟效力時，那會很棒。我們很高興能夠獲得他的加入，很興奮將要與他繼續前進，做到更多的事情。」

卡格里昂在大學時期2個賽季的防禦率為5.10，最快能夠投到99英哩，不過因為動了TJ手術加起來只投34場；而他在打擊區上的天賦可能比投球面更加出色，6呎5吋、205磅的他獲得球探高達70分的力量評價（球探報告評價採取20-80量尺，50為平均），在大學最近兩個賽季合計敲出68轟，本季他作為一名三年級生，敲出35轟，僅次於探花康登（Charlie Condon）的37轟。

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