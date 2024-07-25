NBA》全新天價11年2.4兆轉播合約！ 《TNT》發表聲明抗議

TNT轉播NBA已經有40年之久，但下個賽季預計將會是最後一季。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕NBA今天正式宣布，將與迪士尼、美國國家廣播環球集團（NBC Universal）以及亞馬遜簽下一張全新的轉播合約，為期11年，總值達760億美元（約新台幣2.4兆）。

《ESPN》報導指出，華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery，WBD）將有5天的時間來跟進這個報價，不過NBA認為華納兄弟探索公司沒有成功跟進亞馬遜Prime Video的報價，旗下代表製播NBA賽事長達40年的《TNT Sports，以下簡稱TNT》在下個賽季就是最後一季。

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不過《TNT》發表聲明，表示已經跟進了亞馬遜的報價，因為他們有合約的權利，且不相信NBA會拒絕他。聲明當中更表示，「若NBA拒絕的話就是在拒絕許多粉絲，這些粉絲持續支持著我們長期提供的優質報導...我們將會採取適當的行動。」

迪士尼旗下的的美國廣播公司（ABC）與《ESPN》將還是球迷熟悉的轉播單位，而亞馬遜Prime Video將會接下原本屬於WBD的NBA League Pass轉播權，以及NBA盃、NBA附加賽還有週四、五晚間比賽轉播權。

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