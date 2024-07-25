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MLB》王牌柯爾掉6分、洋基遭大都會打爆 相隔11年在地鐵大戰遭橫掃

2024/07/25 11:45

洋基王牌投手柯爾。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天與大都會的「地鐵大戰」2連戰最後一場，洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）主投5.2局挨3轟失掉6分，條紋軍牛棚也無法壓制對手，洋基最後在主場以3比12慘敗。洋基連兩場都吞敗，本季在地鐵大戰4場都輸球，這是條紋軍自2013年之後首次出現在地鐵大戰中遭橫掃的狀況。

洋基首局靠托瑞斯（Gleyber Torres）的陽春砲先馳得點，大都會泰勒（Tyrone Taylor）在第3局敲陽春彈追平。洋基強打索托（Juan Soto）3局下回敬陽春砲，本季第26轟出爐，幫助洋基以2比1超前比數。

大都會打線從第4局起爆發，「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）轟出超前兩分砲。林多（Francisco Lindor）在第5局也敲兩分砲，泰勒在第6局敲適時安打，幫助大都會以6比2超前比數。

大都會球星林多。（今日美國）

大都會第8局攻勢再起，文托斯（Mark Vientos）陽春砲、林多再擊出三分砲在內，單局灌進6分。洋基打線只在9局下追回1分，大都會最後收下3連勝。

林多全場3安5打點，包含2發全壘打，開季一度低迷的林多，本季已經交出21轟、60分打點的成績。大都會開季打出23勝35敗的成績後，近期卻是交出29勝13敗的成績，目前以53勝48敗暫居國聯東區第三。

柯爾今天主投5.2局被敲8安，包含被擊出3發全壘打，失掉6分，賞4次三振、丟2次保送，吞今年第2敗，賽後防禦率為5.40；大都會左投馬奈亞（Sean Manaea）主投4.2局失2分無關勝敗，奧塔維諾（Adam Ottavino）後援0.1局無失分，幸運摘本季第2勝。

洋基王牌投手柯爾。（今日美國）

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