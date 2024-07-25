巴黎奧運》在浪漫之都抱得美人歸 阿根廷情侶檔參賽前互許終身

阿根廷手球男子代表隊成員西莫內特（右），在開幕前夕當眾向女友坎波伊（左）求婚成功。（取自巴黎奧運官網）

〔記者盧養宣／綜合報導〕在第一面獎牌還沒誕生之際，阿根廷隊已有了慶祝的理由，手球男子代表隊成員西莫內特（Pablo Simonet）在開幕前夕當眾向女友、同時也是參加本屆曲棍球賽事的坎波伊（Maria Campoy）求婚成功，奪牌前就先抱得美人歸。

根據奧運官網指出，日前阿根廷手球隊與曲棍球隊拍完團體合照後，西莫內特突然單膝下跪、拿出戒指向女友求婚，又驚又喜的坎波伊點頭答應，一旁的兩隊成員則高聲歡呼、為兩位的人生新篇章喝采。

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西莫內特與坎波伊2015年開始交往、2016年一同參加里約奧運，坎波伊並未參加上屆東京奧運，本屆在巴黎將是最後一舞，在開賽前先在浪漫之都與男友互許終身。

官網報導，兩人在去年同一天拿到前往巴黎的門票，當時手球隊與曲棍球隊分別在智利的泛美運動會爭奪奧運資格，兩場賽事舉辦的城市相隔130公里，曲棍球隊擊敗美國、確定門票到手，坎波伊與隊友慶祝完、回到休息室拿起手機看到西莫內特的訊息，才得知手球隊也獲得資格，「這是雙倍的喜悅，我知道他們那一場打得很辛苦，跟我們一樣，知道手球隊也拿下冠軍，真的太棒了。」

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