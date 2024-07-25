MLB》動刀復健的強投克蕭明將回歸迎戰巨人 教頭點出觀察重點

克蕭。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇三屆塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）即將重返大聯盟舞台，明天將在主場迎戰舊金山巨人，對決巨人王牌投手韋伯（Logan Webb）。克蕭表示，「我能回來感到很興奮。」

去年季後動肩膀手術的克蕭按計畫進行復健，他在春訓時表示應該能在7月或8月歸隊，如今克蕭將在明天迎接本季初登板。克蕭表示，「有很長一段時間了，這是我最久的一次沒有在大聯盟比賽投球的時間。顯然，一旦你重返賽場，就必須表現出來。」

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克蕭在復健賽投了3場比賽，雖然在6月19日首次上場投球時出現痠痛，讓他暫時停止投球一週。克蕭上週五在道奇3A的復健賽，交出4局被敲6安（包含1轟）失3分，賞2次三振，共用67球有49顆好球。

「我認為觀察重點會是在有壓力的局數，如果一局的用球數增加，或是連兩局都是很高的用球數，甚至不會是總用球數。」道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「最重要的部分是讓他作好準備，為10月份備戰。」

「能重返賽場，有很多人花許多時間努力幫助我。」克蕭表示，「這對許多不同的人來說意義重大，讓我感到非常謙卑，整體來說，能回到賽場，我確實非常興奮。」

現年36歲的克蕭去年先發24場，交出13勝5敗、防禦率2.46，共投131.1局賞137次三振，被打擊率為2成09，每局被上壘率為1.06。

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