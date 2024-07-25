晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》動刀復健的強投克蕭明將回歸迎戰巨人 教頭點出觀察重點

2024/07/25 13:29

克蕭。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇三屆塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）即將重返大聯盟舞台，明天將在主場迎戰舊金山巨人，對決巨人王牌投手韋伯（Logan Webb）。克蕭表示，「我能回來感到很興奮。」

去年季後動肩膀手術的克蕭按計畫進行復健，他在春訓時表示應該能在7月或8月歸隊，如今克蕭將在明天迎接本季初登板。克蕭表示，「有很長一段時間了，這是我最久的一次沒有在大聯盟比賽投球的時間。顯然，一旦你重返賽場，就必須表現出來。」

克蕭在復健賽投了3場比賽，雖然在6月19日首次上場投球時出現痠痛，讓他暫時停止投球一週。克蕭上週五在道奇3A的復健賽，交出4局被敲6安（包含1轟）失3分，賞2次三振，共用67球有49顆好球。

「我認為觀察重點會是在有壓力的局數，如果一局的用球數增加，或是連兩局都是很高的用球數，甚至不會是總用球數。」道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「最重要的部分是讓他作好準備，為10月份備戰。」

「能重返賽場，有很多人花許多時間努力幫助我。」克蕭表示，「這對許多不同的人來說意義重大，讓我感到非常謙卑，整體來說，能回到賽場，我確實非常興奮。」

現年36歲的克蕭去年先發24場，交出13勝5敗、防禦率2.46，共投131.1局賞137次三振，被打擊率為2成09，每局被上壘率為1.06。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。