MLB》大谷翔平美、日250轟卡彈再吞3K 巨人狠斬道奇5連勝

大谷翔平連續2場比賽吞3K，但今天並沒有安打演出。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇巨人世仇之戰由兩位復出的強投正面對決，塞揚左投雷伊（Robbie Ray）本季初登板主投5局飆8K失1分無安打好投，力壓從傷病名單回歸的葛拉斯諾（Tyler Glasnow）5局失2分表現，而日籍球星大谷翔平連續2戰吞下3K，今天更沒有安打進帳，美、日合計250轟持續卡關，終場巨人以8：3大勝道奇，終止對手的5連勝。

雷伊在去年5月進行左手肘韌帶置換手術（Tommy John，簡稱TJ手術），今天順利重返投手丘，首局他控球大亂，一開始先讓大谷翔平擊出左外野深遠飛球被接殺，接著竟連續投出4次死球，包含2個觸身球與2個四壞保送，讓道奇兵不血刃拿下1分，在失分後雷伊回穩連拿2個出局數即時止血。

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葛拉斯諾今天也是從傷病名單回歸，他在前三局都有讓對手上壘，但靠著2次雙殺化解失分危機，4局被巨人查普曼（Matt Chapman）開轟掉分，同個半局費茲傑爾（Tyler Fitzgerald）再敲出二壘安打、雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）補上適時安打超前比數，巨人在4局反超比數為2：1。

雷伊則在首局失分後越投越穩，今天5局用86球退場，沒有敲出任何一支安打，送出8K，投出2次四壞保送與2次觸身球保送，僅掉1分責失分。本場比賽雷伊的速球狀態良好，最快來到97英哩，均速達95.2英哩，更兩度用位置相當漂亮的高角度速球將大谷翔平給三振出局。

雷伊術後回歸首戰5局飆8K無安打失1分好投。（法新社）

道奇隊被巨人聯手無安打封鎖，直到7下2出局才靠著泰勒（Chris Taylor）從後援投手Ty.羅傑斯（Tyler Rogers）手中敲出的二壘安打突破無安打窘境，但依舊沒有分數進帳。

下個半局，8上道奇拉米瑞茲（Yohan Ramírez）續投出事，他投出2次四壞保送被打3支安打失掉2分退場，接手的凱利（Joe Kelly）也未能將傷害壓制在3分差，被敲出2支安打，巨人單局灌進6分取得8：1遙遙領先。

大谷翔平今天繼續擔任首棒指定打擊，首打席敲出深遠飛球後，接下來三個打席全部吞K，包含被雷伊兩次高角度速球三振，還被新任的「大谷殺手」E.米勒（Eric Miller）三振，生涯5次對戰大谷全部都被E.米勒三振，4打數無安打還吞下3K，打擊率下滑到3成10，落後給國聯打擊王阿拉耶茲（Luis Arraez）的3成11。

8局道奇佛里曼（Freddie Freeman）擊出深遠飛球，巨人中、右外野手溝通不良讓球落地形成二壘安打追回1分，9局巨人T.羅傑斯（Taylor Rogers）登板再掉1分，終場巨人以8：3擊敗道奇，終結對手5連勝。

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