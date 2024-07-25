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MiLB》本季代表作！林昱珉6.1局賞5K無失分 可惜無緣勝投

2024/07/25 13:59

林昱珉。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇2A台灣旅美投手林昱珉今天先發面對雙城2A，他交出6.1局無失分好投、賞5次三振，堪稱本季代表作，可惜隊友搞砸勝投，讓林昱珉無關勝敗。響尾蛇2A最後以7比3贏球。

林昱珉前3局演出9上9下，沒有讓對手踏上壘包。林昱珉第4局面對首名打者時，因隊友發生守備失誤而讓對手上壘，1出局後被敲一壘安打，讓對手攻佔一、二壘，林昱珉及時讓下一棒打者敲雙殺打，化解失分危機。

林昱珉第5局1出局後丟保送，但對方盜二壘失敗出局，林昱珉再投三振，形成另類3上3下。林昱珉第6局再讓對手3上3下，第7局被首名打者敲二壘安打，林昱珉飆三振後，就被換下場。接替投球的響尾蛇2A投手Kyle Amendt連續抓到2個出局數化解危機。

不過，響尾蛇2A第8局換上另一名投手Conor Grammes，但他1局失3分，也搞砸林昱珉的勝投。響尾蛇2A8局下打進4分，最後贏得比賽。

總計林昱珉6.1局用99球有59顆好球，僅被敲2安，賞5次三振、丟1次保送，賽後防禦率為4.71。這是林昱珉本季首場優質先發，也是首次投滿6局且沒有失分的優異好投。

費城人隊高階1A的潘文輝今天後援登板面對金鶯高階1A，潘文輝1局無失分、賞1次三振，本季在高階1A出賽2場，共投3局都沒有失分，防禦率為0。

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