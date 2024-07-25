北市免費網球場遭長期占用教球 市府無強制罰則遭批

有球友反映，彩虹河濱公園網球場時常被人占用營利教球，長期未見改善，批評市府管理消極。（讀者提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市市區、河濱有不少公有網球場地，部分採輪流免費使用制度。但有球友反映，彩虹河濱公園的免費網球場時常被人占用營利教球，長期未見改善，批評市府管理消極。體育局表示，將派員加強巡場，宣導免費場地應輪流使用，每次以30分鐘為限；而為促進運動風氣，目前並未採取罰則等強制手段。

時常在彩虹河濱公園打網友的球友林先生表示，每次平日晚上想去打球，幾乎都會看到有教練占用免費場地教球，明明有付費場地可以預約使用，偏偏要占用為數不多的免費場地，讓人打不到球。而許多球友也曾打過1999，巡場人員雖會到場但效用也不大，占用問題依舊層出不窮，而近期有看到禁止占用場地教球的公告，但也形同虛設。

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目前北市體育局轄管戶外開放式運動場地400餘處，因應運動風氣日漸興盛以及落實使用者付費，2022年起針對部分運動場地開放上網預約付費使用。當中包含開放式網球場107面，包括市區公園24面、河濱公園83面，市區網球場因數量較少，皆採現場輪流免費使用制；河濱公園則採付費預約使用以及輪流免費使用雙軌並行。此外並無限制不可於付費場地進行營利教學，免費場地則禁止營利。

體育局表示，對於部分場地使用民眾眾多，該局平時會於熱門時段派人巡場，以免出現占用情形，民眾如發現疑似違規長期占用場地得情況，可撥打1999或通報體育局。該局也將持續加強宣導，要求使用者落實定時輪用的禮讓原則。

有球友反映，彩虹河濱公園網球場時常被人占用營利教球，長期未見改善，批評市府管理消極。（讀者提供）

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