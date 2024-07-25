MLB》鈴木誠也第14轟出爐！ 生涯累積48轟並列旅美日籍右打最多

小熊日籍好手鈴木誠也。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍好手鈴木誠也今天擊出陽春砲，本季第14轟出爐，生涯在大聯盟累積48轟，追平前水手日籍捕手城島健司，並列日本旅美右打者史上最多轟紀錄。小熊最後在主場以2比3敗給釀酒人。

雙方首局各拿1分，第3局鈴木誠也逮中釀酒人先發投手威爾森（Bryse Wilson）一顆內角92.7英里的伸卡球（約149.2公里），擊出左、中外野的陽春砲。鈴木誠也這一轟的擊球初速為104.9英里（約168.8公里），飛行距離為391英尺（約119公尺）。

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這是鈴木誠也自7月13日（美國時間）以來再度擊出全壘打。鈴木誠也單場2安貢獻1打點，賽後打擊率為2成65，本季全壘打數來到14轟。今年是鈴木誠也旅美第3年，累積48轟追平城島健司，並列日本旅美右打者最多轟紀錄。

不過，釀酒人在比賽後段反攻，圖蘭（Brice Turang）6局上敲適時安打追成2比2平手。第9局釀酒人突破小熊終結者內里斯（Héctor Neris），W.康崔拉斯（William Contreras）敲關鍵二壘安打攻進超前1分，小熊最後吞近6戰第4敗。

內里斯後援1局被敲2安失1分，吞本季第3敗；釀酒人投手朱尼斯（Jakob Junis）後援3局無失分，摘本季第3勝。

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小熊日籍好手鈴木誠也。（法新社）

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