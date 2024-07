MLB》鈴木誠也第14轟出爐！ 生涯累積48轟並列旅美日籍右打最多

小熊日籍好手鈴木誠也。(今日美國)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕小熊日籍好手鈴木誠也今天擊出陽春砲,本季第14轟出爐,生涯在大聯盟累積48轟,追平前水手日籍捕手城島健司,並列日本旅美右打者史上最多轟紀錄。小熊最後在主場以2比3敗給釀酒人。

雙方首局各拿1分,第3局鈴木誠也逮中釀酒人先發投手威爾森(Bryse Wilson)一顆內角92.7英里的伸卡球(約149.2公里),擊出左、中外野的陽春砲。鈴木誠也這一轟的擊球初速為104.9英里(約168.8公里),飛行距離為391英尺(約119公尺)。

這是鈴木誠也自7月13日(美國時間)以來再度擊出全壘打。鈴木誠也單場2安貢獻1打點,賽後打擊率為2成65,本季全壘打數來到14轟。今年是鈴木誠也旅美第3年,累積48轟追平城島健司,並列日本旅美右打者最多轟紀錄。

不過,釀酒人在比賽後段反攻,圖蘭(Brice Turang)6局上敲適時安打追成2比2平手。第9局釀酒人突破小熊終結者內里斯(Héctor Neris),W.康崔拉斯(William Contreras)敲關鍵二壘安打攻進超前1分,小熊最後吞近6戰第4敗。

內里斯後援1局被敲2安失1分,吞本季第3敗;釀酒人投手朱尼斯(Jakob Junis)後援3局無失分,摘本季第3勝。

.@suzuki_seiya_sb's 14th HR of the year gives us the lead! pic.twitter.com/NdJ2Y0D12C