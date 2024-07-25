TPBL》戰神火速簽下狀元雷蒙恩還送大禮 跟父親一樣穿33號

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）選秀狀元雷蒙恩。（資料照，記者張嘉明攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPBL選秀會才剛結束，台新戰神今火速宣布簽下狀元雷蒙恩，新賽季將披上33號球衣，這也是他父親雷克斯在中華職籃宏國象的背號。

身高197公分的後衛雷蒙恩，畢業於NCAA一級加利福尼亞大學戴維斯分校（UC Davis），戰神代理總教練許皓程看中其身體條件及場上拚勁與速度展現，能轉換節奏讓對手難以捉摸，更進一步稱「外型也非常帥氣亮眼，可說是內外兼具的球員。」雷蒙恩謙虛回應道：「謝謝爸媽遺傳給我的好基因。」

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即將披上33號戰袍的雷蒙恩，選擇父親昔日背號出發，他表示，過去選擇背號時並沒有特別的意涵，只希望能用表現讓這背號更具意義，如今能夠傳承到雷蒙恩身上，他認為意義非凡，「期待能帶給兒子更多支持的力量。」談及選擇背號的原因，雷蒙恩認為穿上父親的33號，能時刻提醒自己父親一路的指導，也能記得爸爸曾經是一位厲害的球員因而激勵自己，「過去身穿33號的爸爸，對於台灣職籃有深遠的影響，我希望能以此紀念他於台灣征戰的時刻，也能追隨他的腳步，一樣有好的表現。」

對於新人賽季，雷蒙恩期盼自己能一天比一天進步，談及新人王獎項，他則表示：「能獲獎當然會開心，但不會專注獎項本身，而是全力以赴展現最好的自己。」而順利完成此趟返台目標，看著兒子踏上職籃舞台，父親雷克斯以前輩的身份鼓勵雷蒙恩：「Do Your Best. 相信只要盡本份將事情做好，好的結果自然會發生。」母親李佩倫則是相當期待12月能夠再次來台看他比賽，屆時兩位姊姊也將一同進場為雷蒙恩加油，期待他能盡快融入團隊有好的表現。

為歡迎雷蒙恩加盟，戰神特別準備別具意義的《Passing Down The Legacy》紀念禮，內含其父親雷克斯效力中華職籃宏國象時期的CBA元年球員卡及TPBL元年雷蒙恩選秀狀元卡，紀念時隔30年雷蒙恩與父親一樣踏上職業舞台，雷蒙恩激動表示：「感謝球隊為我製作的狀元卡，能與爸爸踏入台灣職籃第一年的球員卡放在一起，是一種難以言喻的感動。」

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