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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

巴黎奧運》本屆最會賺詹姆斯僅排第2  前20名有13位NBA球星

2024/07/25 16:21

詹姆斯。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕巴黎奧運開幕倒數計時，外媒統計本屆富豪榜，將率領美國夢幻隊挑戰5連霸的湖人球星詹姆斯（LeBron James）排在第2名，近一年最會賺的是西班牙前高球球王拉姆（Jon Rahm）。

《Sportico》統計本屆奧運參賽選手從去年7月1日至今年6月30日的收入，除了年薪，也包括場外的代言、贊助等收入，拉姆以2.1億美元（約億台幣）居冠。

拉姆去年從PGA美巡賽跳槽到由沙烏地阿拉伯資助的LIV高球聯賽，外傳簽約金約落在3億美元至6億美元之間，《Sportico》指出，熟悉LIV高球聯賽的相關人士指出，金額應該沒有那麼高，且其中一半預先支付，另外一半會在剩下的合約年限中每年支付。

《Sportico》推估拉姆過去一年的業內收入就達1.9億美元，外加代言收入2000萬美元，一共為2.1億美元，高居本屆奧運參賽選手之首。

拉姆。（資料照，路透）

詹姆斯年薪約為4700萬美元，場外收入可觀、達8000萬美元，以1.27億排在第2，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）總收入1.01億美元排第3、公鹿球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）1億美元位居第4、杜蘭特（Kevin Durant）8970萬美元排在第5。

 6、7名分別是高球選手麥克羅伊（Rory McIlroy，7790萬）、雪佛勒（Scottie Scheffler，6260萬），接下來8至10名皆是NBA球星，依序是恩比德（Joel Embiid，5770萬）、約基奇（Nikola Jokic，5470萬）與布克（Devin Booker，4810萬）。

 湖人中鋒A.戴維斯（Anthony Davis）以4670萬美元排在第11，第12名為挪威高球選手霍夫蘭（Viktor Hovland，4590萬），西班牙網球名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）成為第一個上榜的非籃球、高球選手，年收入4500萬美元。

 不過接下來14至17名又都是NBA球星，依序是塔圖姆（Jayson Tatum，4350萬）、戈貝爾（Rudy Gobert，4270萬）、穆雷（Jamal Murray，4240萬）以及J.哈勒戴（Jrue Holiday，4140萬），前塞爾維亞網球球王喬科維奇（Novak Djokovic）排在第18，年收入3870萬美元。

 美國高球球星蕭菲爾（Xander Schauffele，3620萬）排在第19，雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，3600萬）位居第20名。

 本屆最會賺的女性運動員是將擔任美國掌旗官的網球好手高芙（Coco Gauff），年收入2560萬美元，無法擠進前20。

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