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奧運男籃》誰是史上最強美國隊？ 巴克利直呼「夢一隊」完勝：我們沒喊過暫停

2024/07/25 17:17

哪屆陣容是史上最強夢幻隊向來是討論度很高的話題。（取自推特）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美國男籃由NBA頂尖球星組成，被外界譽為「夢幻隊」，而哪屆陣容是史上最強夢幻隊向來是討論度很高的話題，對此身為1992年巴塞隆納奧運「夢一隊」成員的巴克利（Charles Barkley），則認為他們比本屆巴黎奧運美國隊更出色。

1992年巴塞隆納奧運美國男籃星光熠熠，成員除了有巴克利外，還有「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）、魔術強森（Magic Johnson）、「大鳥」柏德（Larry Bird）、皮朋（Scottie Pippen）等人，都是家喻戶曉的NBA傳奇名將。

對於外界將本屆巴黎奧運美國隊與「夢一隊」進行比較，巴克利直呼：「當他們將夢一隊與現在的美國隊進行比較時，這讓我的心情很糟糕，我希望大家看到這些結果後（指美國隊熱身賽表現），不會再去懷疑誰是最好的球隊，我們每場都大勝對手超過30分，而且沒有喊過1次暫停。」

這屆巴黎奧運美國男籃由詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）等球星領軍，他們雖然在熱身賽打出5勝全勝的成績，但差點翻船輸給南蘇丹、德國，挑戰奧運5連霸浮現危機。

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