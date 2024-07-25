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排球》34歲的陳建禎有25歲的身體狀態！ 張育陞期待與他在北海道聯手征戰

2024/07/25 16:57

陳建禎與張育陞將在北海道VOREAS當隊友。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕

「黑狗」陳建禎在2017年後再度重返北海道VOREAS，延續旅日生涯，張育陞透露，其實球隊一直有在關心陳建禎狀態，「我都說他很健康，即使35歲（應為34歲），但他身體狀態應該只有25歲。」

張育陞在2019年就加入VOREAS隊，今年也再獲續約肯定，且別具意義的是，他將與陳建禎一起聯手，讓他相當開心跟期待。

VOREAS也相當關注陳建禎，去年就曾遞上合約，張育陞透露，自己一直有都有跟陳建禎聊，還開玩笑說都在「情勒」，而他也跟球隊不斷力讚陳建禎的身體狀態佳，因為很自律，不像是快35歲的樣子。

張育陞提到，其實陳建禎正是影響他踏上旅外的關鍵人物，能跳出舒適圈，因此一直以他為目標，如今能一起同隊，也希望能跟他打下好成績，製造好的回憶。

這次和北海道VOREAS簽下一年合約，陳建禎表示，對比7年前加入時球隊還在V3聯賽，現在球隊加入日本推出的更高層級SV聯賽，各隊實力提升許多，強度也變得更高，對於全新挑戰除了感到興奮，也得上緊發條，做好萬全準備。

VOREAS總經理加藤伊織認為，陳建禎當年離開北海道後也效力過其他球隊，累積不少寶貴經驗，加上他原本就具備不俗實力，相信他的加入能為這支年輕球隊帶來安定感。

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