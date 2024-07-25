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奧運網球》籤表出爐！喬科維奇要圓金牌夢 次輪可能對上納達爾

2024/07/25 18:34

喬科維奇、納達爾。（資料照，美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕巴黎奧運網球今進行抽籤儀式，最受矚目的男單籤表正式出爐，晉升頭號種子喬科維奇（Novak Djokovic）有可能在第2輪就對上西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），成為他爭奪生涯奧運首金的最大挑戰。

這是喬科維奇生涯第5度征戰奧運，最佳成績為2008年北京銅牌，之後在2012年倫敦、2016年里約和2020年東京都空手而歸，這次他將在3度封王的羅蘭加洛斯一圓金牌夢，成就更完整的榮耀版圖。

義大利球王辛納（Jannik Sinner）因扁桃腺炎退賽為利多，喬科維奇少了一大勁敵，還因此晉升為頭號種子，今天籤表出爐卻是硬仗連連，喬帥首輪要對上艾布登（Matthew Ebden）後，次輪就可能就要對陣曾在羅蘭加洛斯打下14冠的納達爾，8強假想敵為希臘西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），4強為上屆東京奧運金牌得主茲維列夫（Alexander Zverev），決賽為本季在法網、溫網都奪冠的西班牙艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。

被視為爭金熱門的艾卡拉茲，首輪出戰黎巴嫩的哈比卜（Hady Habib），8強可能碰上澳洲德米納爾（Alex de Minaur），4強對上俄羅斯的梅德維夫（Daniil Medvedev），決賽對手可能是喬科維奇或納達爾。

38歲的納達爾是唯一在單、雙打都拿過金牌的現役球員，他想挑戰2008年後的男單第2金也有嚴峻挑戰，得先跨過匈牙利好手福索維斯（Marton Fucsovics），接著次輪很可能會碰上喬科維奇。

另一方面，曾在2016年男雙奪金的納達爾，這次在巴黎也跟艾卡拉茲組「夢幻男雙」，首輪要對上阿根廷第6種子岡薩雷茲（Maximo Gonzalez）／摩爾泰尼（Andres Molteni）。

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