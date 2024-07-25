巴黎前線》台灣射箭女團排名第9將碰上美國 教練談目前狀況

邱意晴（左起）、雷千瑩、李彩綺。（資料照，射箭協會提供）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕巴黎奧運射箭女子排名賽今天率先登場，台灣隊由雷千瑩、邱意晴、李彩綺3人出擊，女團排名第9，團體賽第一場要先碰上第8名的美國。

台灣射箭女團曾在2016年里約奧運奪下銅牌，這次由班底之一的雷千瑩領軍，希望能夠複製當年表現取得佳績。今天在排名賽方面，雷千瑩以總分652分排名第29、李彩綺646分位居第40，邱意晴則以628分排名第53。

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排名賽每名選手各射72箭，以分數決定排名，團體賽種子排名將依3位選手成績總和決定，另外各隊的男、女最高排名組成混雙參賽。

對於今天選手表現，教練徐梓益表示，公開練習時3位狀況都還不錯，「這次排名賽看到一些問題，希望之後在對抗都可以修正，但對抗賽對誰都一樣，一定要大膽，堅持到最後一刻都會有機會。」

至於邱意晴的狀況，徐梓益表示，公開練習滿穩定的，第1局也還不錯都56分，「但她中間過程有去摸一下箭座，好像有點鬆掉，雖然有移回來，但果斷自信霸氣不夠，之前在國際賽比較可惜的是這一環，不過，她在團體上比較衝動，這次排名賽就是有一點可惜，團體賽她依舊會擔任第一棒。」

這次射箭在巴黎的榮軍院前進行，原本在練習時曾出現風勢較大的問題，但徐梓益認為，今天風勢不是影響表現最主要原因，第一局幾乎沒影響，不完全是風的問題，因為改變只有一點點而已，「果決度和霸氣還是缺了一點點。」

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