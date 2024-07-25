巴黎前線》巴黎奧運美少女志工行銷台灣

巴黎奧運台灣志工陳音綺。（特派記者王元鴻攝）

〔本報奧運採訪團／巴黎報導〕巴黎奧運有4.5萬名志工，來自台灣的陳音綺是其中之一，她在巴黎奧運期間接待世界各國代表團，也利用每一個機會將台灣帶給全世界。雖然志工每天只有12歐元餐費（夠買一杯咖啡），陳音綺還是覺得能參與奧運是無比的經驗和榮耀。

去年初巴黎奧運徵求全球志工時，喜歡運動賽事的陳音綺立刻報名，她曾經到法國交換學生1年，對巴黎非常熟悉，報名後要經過大約3小時的測驗，大致上就是了解個人適不適合服務人群的特質，她曾在台灣參與奧會的奧林匹克研討會，加分不少獲得青睞，因此加入巴黎奧運志工團隊。

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24歲的陳音綺在奧運期間的任務，被安排在機場迎接各國代表團，她會利用機會介紹自己來自台灣，向各國人士介紹台灣的山水之美，還有夜市、美食等，充分行銷台灣，最開心的還是接到台灣代表團的選手和教練，好喜歡台灣選手的氣質，覺得他們都非常棒，陳音綺還把握機會和楊勇緯、林昀儒等人合照，幫他們加油。

擔任奧運志工有什麼「好處」，陳音綺說，每天12歐元之外，有一張免費的交通卡，從台灣飛到巴黎的機票和住宿都要自理，所費不貲，不過可以得到法國迪卡儂為奧運4.5萬志工量身打造的制服和裝備，每位志工都有15件的套裝，她說非常喜歡這些印有巴黎奧運標誌的機能性服裝，她要留下來炫耀，紀錄永生難忘的經驗。

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