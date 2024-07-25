奧運柔道》籤表出爐！楊勇緯週六拚「金」喜 4強潛在對手難對付

楊勇緯。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「柔道男神」楊勇緯將以男子60公斤級頭號種子之出戰巴黎奧運，今籤表正式出爐，他首輪獲得輪空，直接晉級16強，若能一路順利過關，4強將會是追逐金牌的最大考驗，可能遭遇世錦賽金牌、西班牙名將賈里霍斯（Francisco GARRIGOS），抑或是生涯還未贏過的日本好手永山龍樹。

在上屆東京奧運拿下銀牌的楊勇緯，今年力求更上層樓，他也將在週六率先出擊，希望能為台灣代表團打下「金」喜，用首面獎牌開啟奪牌氣勢。

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楊勇緯首輪輪空，16強對手將是澳洲選手卡茲（Joshua Katz）和義大利選手卡利諾（Andrea Carlino）的勝方， 接下來場場硬仗，8強假想敵為世界排名11的烏克蘭選手哈爾麥托夫（Dilshot Khalmatov）。

若順利晉級至4強，楊勇緯可能會遭遇去年世錦賽金牌得主、西班牙賈里霍斯，過去兩人沒交手紀錄；另一個潛在對手是世界排名第5的永山龍樹，楊勇緯吞對戰4連敗。

同樣在週六率先登場的還有女子48公斤級林真豪，她首輪將碰上哥倫比亞的拉索（Erika LASSO），至於57公斤級連珍羚在29日出賽，她首輪對上獅子山共和國科羅瑪（Mariama KOROMA）。

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