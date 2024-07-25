網球》有望第60次也是最後1次交手納達爾 喬帥對世代交替有感而發

喬科維奇。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕奧運網球項目籤表稍早出爐，頭號種子喬科維奇（Novak Djokovic）有望在次輪就交手西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），他表達興奮之情，但強調還是要專心備戰首輪。

喬帥首輪對手為澳洲艾布登（Matthew Ebden）、納達爾則要交手匈牙利福索維斯（Marton Fucsovics），若相繼挺進次輪，就將迎來生涯第60度交鋒，喬帥過去對戰取得30勝略佔上風，兩人唯一一次在五環殿堂交手是2008年北京奧運4強，當時納達爾以3盤獲勝、最後奪金，喬帥則在該屆收下銅牌、也是迄今唯一一面奧運獎牌。

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喬科維奇五度征戰奧運、希望拿下金牌彌補遺憾，對於次輪就將交手多年宿敵表示，「一定會是一場很精彩的比賽，就像我們過去在多項大賽決戰碰頭的那些美好時光一樣，我也很期待能與他對決，但我想還是必須先盡全力通過首輪的考驗。」

四巨頭年代進入尾聲，費德爾（Roger Federer）在2022年退役，英國前球王穆雷（Andy Murray）宣布要在本屆奧運後掛球拍，納達爾的生涯也有高機率即將畫上句點，對於「Big4」很快可能僅剩他一人，喬科維奇表示，「雖然可能很多人希望我退休，這樣這個時代就結束了，但我還沒想過要停下來，我認為，只要我們其中一個人還在，這個世代就會繼續下去。」

喬科維奇本季至今一冠難求，但他對於未來仍充滿鬥志，「我現在還是非常享受競爭，我會堅持下去，直到不再享受為止。」他在法網後進行膝蓋手術、不到一個月就復出，並在溫網打進決賽，如今再度回到羅蘭加洛斯，他認為，自己的備戰狀態更勝溫網，全力瞄準生涯獨缺的那面奧運金牌。

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