巴黎前線》台灣膳食公寓獲好評 選手最愛餐點曝光

膳食中繼站準備台式美食給選手。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕為了讓台灣選手能在巴黎有營養均衡的飲食，這次台灣代表團同樣設置了膳食公寓，選手不只可以到這裡用餐、休息，另外也提供外送服務，選手還可以挑選自己想吃的餐點，目前最受歡迎的包含牛丼、豬丼和排骨酥湯。

巴黎奧運這次設有3個中繼站，包含膳食公寓、運動中心及物理治療所，其中膳食公寓的部分獲得選手、教練們的好評。

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昨天射箭女團賽後特別到膳食公寓用餐，晚餐有排骨酥湯、醬燒排骨、薑燒豬肉、番茄燉雞、高麗菜等並搭配白飯，雷千瑩表示，能在這裡吃到「台灣味」真的很感動。

這次膳食公寓由國訓中心主廚陳宗偉、漢典食品主廚許宗基、副廚Leo坐鎮，Leo表示，目前為止最受歡迎的是牛丼、豬丼和排骨酥湯，除了正餐之外，還有一些隱藏版的小食，比如小籠包、鹽酥雞、QQ球、香腸等，但因為部分選手賽前須控制體重，小食部分會不定期推出。

對於能夠為台灣選手服務，Leo認為相當榮幸，平時他們大約早上8點左右起床備菜，中午時段就能提供選手、教練新鮮餐點。

廚師準備餐點給選手。（特派記者陳志曲攝）

國訓中心租下整棟法國公寓當作台灣代表隊膳食中繼站。（特派記者陳志曲攝）

台灣射箭女子代表隊雷千瑩（左起）、李彩綺與邱意晴到膳食中繼站吃台式晚餐。（特派記者陳志曲攝）

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