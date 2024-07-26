奧運網球》納達爾驚傳右大腿不適！男單能否出賽添變數

納達爾。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024巴黎奧運網球賽事將於7月27日開戰，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）卻驚傳右大腿不適，取消在羅蘭加洛斯紅土球場的兩場訓練，讓這位傳奇老將男單能否出賽增添變數。

「我不能保證納達爾會參加比賽！」納達爾的同胞教練莫亞（Carlos Moya）向外媒《Radioestadio Noche》坦承，這位大滿貫22冠的人氣球星，回到法國公開賽成名地訓練幾天後，得被迫暫緩觀察最新傷勢，「這是個挫折，我們決定讓他今天休息，離開球場恢復調整。然後給自己48小時的時間，接下來只能等待。」

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曾破紀錄14度法網奪冠的納達爾，也是唯一在奧運男子單、雙打都拿過金牌的現役球員，第4度五環出擊可能是最後一舞，「我希望做足打好比賽的準備，盡我所能，然後看看會發生什麼。」38歲的納達爾在抽籤儀式後表示，參與奧運和職業賽完全不同，「我體驗的不是羅蘭加洛斯，而是奧運。」

納達爾本屆男單首戰匈牙利福索維斯（Marton Fucsovics），若贏球次輪恐得強碰塞爾維亞宿敵喬科維奇（Novak Djokovic）。而讓廣大球迷較安心的是，他男雙出賽應該不受影響，將與年輕搭檔艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）對決阿根廷第6種子岡薩雷茲（Maximo Gonzalez）／摩爾泰尼（Andres Molteni）。

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