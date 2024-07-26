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奧運網球》球星退賽潮再添一人！前溫網冠軍蕾巴金娜也不打

2024/07/26 07:21

蕾巴金娜。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024巴黎奧運網球賽事即將於7月27日開戰，各國球星退賽潮再添一人！前溫布頓錦標賽冠軍的蕾巴金娜（Elena Rybakina）突然宣告不打，哈薩克一姊原本是女單第3種子，首輪空缺改由法國17種子賈西亞（Caroline Garcia）補上。

本屆奧運網球賽事就在法國公開賽的羅蘭加洛斯紅土場地舉行，大會抽籤過後幾小時，2022年溫網封后的蕾巴金娜就以「不明原因」退賽，她表定首戰羅馬尼亞克里絲蒂安（Jaqueline Cristian），但主辦單位證實這位25歲名將決定休兵，也不會與同胞巴伯里克（Alexander Bublik）參與混雙賽事。蕾巴金娜上屆奧運處女秀在東京拿到女單第4，近一年來飽受各種傷病所苦，導致她第二度五環殿堂出擊生變。

先前義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）、波蘭名將胡卡奇（Hubert Hurkacz）、丹麥好手魯內（Holger Rune）都因身體狀況退出巴黎奧運；女將方面，除了蕾巴金娜加入上屆東奧鍍銀的捷克萬卓索娃（Marketa Vondrousova）退賽行列，先前白俄羅斯莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）、突尼西亞賈珀（Ons Jabeur）、英國拉杜卡努（Emma Raducanu）等人氣球星，早已決定缺席。

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