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MLB》大谷翔平日美通算250轟出爐、克蕭相隔299天登板 助道奇退巨人

2024/07/26 07:47

大谷翔平。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天在第8局擊出陽春砲添加保險分，本季第31轟出爐，同時也達成日、美通算250轟的里程碑。道奇最後以6比4擊敗巨人。道奇在這次的4連戰拿到3勝。

此戰前7局打完道奇以4比2領先，8局上巨人康佛托（Michael Conforto）適時二壘安、索勒（Jorge Soler）追平安，助巨人單局拿2分追平戰局。

8局下巨人派低肩側投的T.羅傑斯（Tyler Rogers），道奇新同學阿米德（Nick Ahmed）擊出超前陽春砲，接著大谷翔平逮中一顆74.7英里的滑球，轟出右外野陽春彈。大谷這一轟的擊球初速為112.6英里，飛行距離為360英尺。

大谷翔平今擔任開路先鋒，首打席選保送，第二打席敲投手前滾地球出局，第三打席敲出左外野二壘安打，第四打席敲飛球出局，第五打席擊出全壘打，全場5打數2安1打點、選1次保送，賽後打擊率為3成12，整體攻擊指數（OPS）為1.034。

去年11月動左肩手術的道奇36歲強投克蕭（Clayton Kershaw），今天是他相隔299天再度重返大聯盟賽場，此戰主投4局被敲6安，失掉2分，賞6次三振、丟2次保送，無關勝敗。

道奇投手崔南（Blake Treinen）僅投0.1局被敲1安沒有責失分，幸運摘本季第5勝，同時也是本季第3次砸鍋。哈尼威爾（Brent Honeywell）1局無失分摘本季首次救援成功。

巨人強投韋伯（Logan Webb）主投5局失4分無關勝敗。T.羅傑斯後援1局失2分，吞本季第4敗。

克蕭。（今日美國）

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