MLB》大谷翔平日美通算250轟出爐、克蕭相隔299天登板 助道奇退巨人

大谷翔平。(法新社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天在第8局擊出陽春砲添加保險分,本季第31轟出爐,同時也達成日、美通算250轟的里程碑。道奇最後以6比4擊敗巨人。道奇在這次的4連戰拿到3勝。

此戰前7局打完道奇以4比2領先,8局上巨人康佛托(Michael Conforto)適時二壘安、索勒(Jorge Soler)追平安,助巨人單局拿2分追平戰局。

8局下巨人派低肩側投的T.羅傑斯(Tyler Rogers),道奇新同學阿米德(Nick Ahmed)擊出超前陽春砲,接著大谷翔平逮中一顆74.7英里的滑球,轟出右外野陽春彈。大谷這一轟的擊球初速為112.6英里,飛行距離為360英尺。

大谷翔平今擔任開路先鋒,首打席選保送,第二打席敲投手前滾地球出局,第三打席敲出左外野二壘安打,第四打席敲飛球出局,第五打席擊出全壘打,全場5打數2安1打點、選1次保送,賽後打擊率為3成12,整體攻擊指數(OPS)為1.034。

去年11月動左肩手術的道奇36歲強投克蕭(Clayton Kershaw),今天是他相隔299天再度重返大聯盟賽場,此戰主投4局被敲6安,失掉2分,賞6次三振、丟2次保送,無關勝敗。

道奇投手崔南(Blake Treinen)僅投0.1局被敲1安沒有責失分,幸運摘本季第5勝,同時也是本季第3次砸鍋。哈尼威爾(Brent Honeywell)1局無失分摘本季首次救援成功。

巨人強投韋伯(Logan Webb)主投5局失4分無關勝敗。T.羅傑斯後援1局失2分,吞本季第4敗。

Shohei Ohtani makes it back-to-back blasts as the @Dodgers regain the lead! pic.twitter.com/qZtyPfBXHV