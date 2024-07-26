中職》職棒產業借鏡台積電向上提升 洪總擘畫願景

台鋼總教練洪一中。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕2006年陳金鋒以破紀錄的千萬年薪加盟La new熊，該季熊隊票房加商品收入不到3000萬，如今張育成頂著史上最高薪本土球員光環加盟富邦悍將，光是本周對台鋼雄鷹「攻蛋」3連戰，富邦票房和商品就可望進帳逾5000萬，大巨蛋和球星魅力加乘效應，中職邁入全「薪」紀元。

台鋼總教練洪一中在職棒圈打滾逾30年，是中職史上唯一的千勝、7冠教頭，見證台灣職棒興衰起落，2006年他拿到執教生涯首冠，正是陳金鋒返台發展第1年，當時中職正值谷底，如今盛況不可同日而語。

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「台灣職棒要壯大，球團收入一定要提升。」洪總指出，以往各球團普遍都是中小企業，只能小資經營，現在6隊都是大企業，願意投入更多資源，球員和球團工作人員薪水就會提升。

洪總認為，即使是大企業也不可能無上限花費，今年大巨蛋為各隊帶進大量收益，唯有收入增加，才能用高薪聘請更好的人才進球團工作，「就像台積電一樣，薪水高，自然就能吸引人才進去。」

洪總說，職棒也一樣，只要待遇變好，就有誘因吸引醫學院畢業或在國外讀書的優秀人才，進球團擔任防護員、翻譯、行銷、數據分析等職務，整個職棒產業就能向上提升，「所以我常說台灣不只要有大巨蛋，也要有幾座具特色的室外球場，只要球場夠好，球迷就願意進場看球消費，球團才能增加收入，這是環環相扣的。」

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