MLB》「只能用開心來表示」教士強投席斯達成隊史第2次無安打比賽

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕教士今天與國民3連戰的最後1場比賽,教士先發投手席斯(Dylan Cease)一夫當關,上演個人生涯首次、也是隊史第2次的無安打比賽,最終以3:0在系列賽橫掃國民,自己相當難以置信,無法形容自己的感覺,只能用開心來表示。

請繼續往下閱讀...

這場比賽在賽前曾因雨延後了76分鐘,這樣的情況對於先發投手來說多少會造成影響,但席斯仍保持狀態,甚至達成紀錄,更顯得今天的表現難能可貴,總教練席爾特(Mike Shildt)在賽後也稱讚席斯投出一場精采的比賽,而席斯則表示,能和這些隊友一起分享感覺非常特別。

教士前位投出無安打的先發投手瑪斯古夫(Joe Musgrove),當時在美國時間2021年4月9日對戰遊騎兵的比賽,幫助球隊達成生涯的初體驗。而看到席斯7局結束即便已使用了多達94顆球,仍想替自己隊友爭取達成紀錄的機會,席爾特憶起當時的情況說:「Joe那時的感覺像是:『他(席斯)的狀態非常好』。我就想說,好吧,畢竟瑪斯古夫曾經投過1場,他知道這場比賽的狀況,因此就決定讓席斯續投。」最終席斯使用114顆球,投出多達9次三振與3次四壞球保送。

在美國時間2022年9月3日對戰雙城的賽事,當時效力白襪的席斯曾離無安打比賽僅差一步之遙,可惜在兩出局後被現在的隊友阿拉耶茲(Luis Arraez)敲出安打破功,直到將近兩年後的現在再度叩關並終於嘗到甜密的果實,席斯表示,他曾相當接近,直到現在他終於達成了,這個感覺相當印象深刻也很難相信,「能夠做到並上場體驗這件事,我無法形容我現在的感覺,只能用開心來表示。」

席斯近期的出賽表現都相當優異,包含今天在內的近3場先發都沒有失分,總共僅僅讓對手敲出2支安打,並送出多達30次三振,數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,席斯是自1901年後,第1位在連3場先發出賽達成至少30次三振且失掉少於兩分的投手。

Dylan Cease is the first pitcher since at least 1901 with 30+ strikeouts and 2 or fewer hits allowed in a 3-outing span https://t.co/seR4FxonxJ