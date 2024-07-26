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MLB》「只能用開心來表示」教士強投席斯達成隊史第2次無安打比賽

2024/07/26 09:07

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士今天與國民3連戰的最後1場比賽，教士先發投手席斯（Dylan Cease）一夫當關，上演個人生涯首次、也是隊史第2次的無安打比賽，最終以3：0在系列賽橫掃國民，自己相當難以置信，無法形容自己的感覺，只能用開心來表示。

這場比賽在賽前曾因雨延後了76分鐘，這樣的情況對於先發投手來說多少會造成影響，但席斯仍保持狀態，甚至達成紀錄，更顯得今天的表現難能可貴，總教練席爾特（Mike Shildt）在賽後也稱讚席斯投出一場精采的比賽，而席斯則表示，能和這些隊友一起分享感覺非常特別。

教士前位投出無安打的先發投手瑪斯古夫（Joe Musgrove），當時在美國時間2021年4月9日對戰遊騎兵的比賽，幫助球隊達成生涯的初體驗。而看到席斯7局結束即便已使用了多達94顆球，仍想替自己隊友爭取達成紀錄的機會，席爾特憶起當時的情況說：「Joe那時的感覺像是：『他（席斯）的狀態非常好』。我就想說，好吧，畢竟瑪斯古夫曾經投過1場，他知道這場比賽的狀況，因此就決定讓席斯續投。」最終席斯使用114顆球，投出多達9次三振與3次四壞球保送。

在美國時間2022年9月3日對戰雙城的賽事，當時效力白襪的席斯曾離無安打比賽僅差一步之遙，可惜在兩出局後被現在的隊友阿拉耶茲（Luis Arraez）敲出安打破功，直到將近兩年後的現在再度叩關並終於嘗到甜密的果實，席斯表示，他曾相當接近，直到現在他終於達成了，這個感覺相當印象深刻也很難相信，「能夠做到並上場體驗這件事，我無法形容我現在的感覺，只能用開心來表示。」

席斯近期的出賽表現都相當優異，包含今天在內的近3場先發都沒有失分，總共僅僅讓對手敲出2支安打，並送出多達30次三振，數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，席斯是自1901年後，第1位在連3場先發出賽達成至少30次三振且失掉少於兩分的投手。

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