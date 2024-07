MLB》薛哲生涯三振數3400K超越韋蘭德！ 成大聯盟史上第10多

薛哲。(今日美國)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕上月傷癒歸隊的遊騎兵三屆塞揚王牌薛哲(Max Scherzer),今天在主場先發對戰白襪隊,薛哲主投6局飆本季新高的9次三振,僅失掉1分,遊騎兵最後以2比1贏球。薛哲摘得本季第2勝。

薛哲此戰6局投球用85球,僅被敲3安失掉1分,飆9次三振寫本季新高,丟1次保送,摘得本季第2勝,賽後防禦率為3.57。現年39歲的薛哲生涯三振數來到3400次三振,超越太空人41歲塞揚強投韋蘭德(Justin Verlander)3393次三振,成為大聯盟史上三振排行榜第10多的選手,同時也是現役飆K數最多。

「他很好地控制自己所有球種,搭配得很好,內、外角的控球都棒。」遊騎兵隊教頭波契(Bruce Bochy)表示,「很棒的滑球、變速球,以及他很有效率地使用曲球,你看到一位在場上投球非常出色的傢伙。」

薛哲在2天後就要迎接40歲生日,今天摘得大聯盟生涯第216勝。薛哲表示,「我不會在球季前設定里程碑作為目標,我更專注這個過程,更關注自己的狀況,這些成就就是因此發生的。」

對於達成3400次三振數的里程碑,薛哲認為,「當你談論這樣的里程盃時...這是關於持久性的、關於每年保持健康的。我知道最近自己一直受到傷病困擾,但在我的職業生涯中,我一直能投健康和持久,能夠按時上場比賽,每年都去競爭,並在每個賽季不斷進度。」

衛冕軍遊騎兵收下5連勝後,目前戰績來到51勝52敗暫居美國聯盟西區第三。而白襪隊則是吞11連敗,目前戰績27勝78敗仍是全大聯盟最差。

Max Scherzer has tied Justin Verlander for 10th on MLB’s all-time strikeout list with 3,393 pic.twitter.com/qgnQDsLwuI