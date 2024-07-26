MLB》薛哲生涯三振數3400K超越韋蘭德！ 成大聯盟史上第10多

薛哲。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕上月傷癒歸隊的遊騎兵三屆塞揚王牌薛哲（Max Scherzer），今天在主場先發對戰白襪隊，薛哲主投6局飆本季新高的9次三振，僅失掉1分，遊騎兵最後以2比1贏球。薛哲摘得本季第2勝。

薛哲此戰6局投球用85球，僅被敲3安失掉1分，飆9次三振寫本季新高，丟1次保送，摘得本季第2勝，賽後防禦率為3.57。現年39歲的薛哲生涯三振數來到3400次三振，超越太空人41歲塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）3393次三振，成為大聯盟史上三振排行榜第10多的選手，同時也是現役飆K數最多。

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「他很好地控制自己所有球種，搭配得很好，內、外角的控球都棒。」遊騎兵隊教頭波契（Bruce Bochy）表示，「很棒的滑球、變速球，以及他很有效率地使用曲球，你看到一位在場上投球非常出色的傢伙。」

薛哲在2天後就要迎接40歲生日，今天摘得大聯盟生涯第216勝。薛哲表示，「我不會在球季前設定里程碑作為目標，我更專注這個過程，更關注自己的狀況，這些成就就是因此發生的。」

對於達成3400次三振數的里程碑，薛哲認為，「當你談論這樣的里程盃時...這是關於持久性的、關於每年保持健康的。我知道最近自己一直受到傷病困擾，但在我的職業生涯中，我一直能投健康和持久，能夠按時上場比賽，每年都去競爭，並在每個賽季不斷進度。」

衛冕軍遊騎兵收下5連勝後，目前戰績來到51勝52敗暫居美國聯盟西區第三。而白襪隊則是吞11連敗，目前戰績27勝78敗仍是全大聯盟最差。

Max Scherzer has tied Justin Verlander for 10th on MLB’s all-time strikeout list with 3,393 pic.twitter.com/qgnQDsLwuI — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） July 25, 2024

薛哲成為大聯盟三振數排行榜史上第10名的選手。（美聯社）

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