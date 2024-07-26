MLB》大谷首度與塞揚強投克蕭並肩作戰 道奇教頭：夢幻般場景！

道奇塞揚強投克蕭。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）去年11月動左肩手術後，經過逾半年的復健後，今天是他本季大聯盟初登板，這也是克蕭首度與日本巨星大谷翔平一同在場上並肩作戰。克蕭交出4局失2分的表現，而大谷則是轟出本季第31轟，幫助道奇以6比4擊敗巨人。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「這就像夢幻般的場景，對吧？」

現年36歲的克蕭今迎來本季初登板，讓主場道奇球場有52291人進場，包含克蕭的愛妻與孩子們都來觀戰。克蕭主投4局用72球有47顆好球，被敲6安失掉2分，賞6次三振、丟2次保送，防禦率為4.50，速球平均速度為90.6英里，共投24顆速球、32顆滑球、10顆曲球以及6顆變速球。

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「他們非常興奮。」克蕭表示，「這裡有許多人花了很多時間與我在一起，幫助我回來。家裡的人們也在幫忙，很多人關心我、幫助我，這真的很酷。」

這也是克蕭首度與大谷翔平一起在球場上並肩作戰。羅伯斯指出，「我們這一個世代最好的兩名球員終於一起打球了，翔平總是談論與Clayton一起打球，Clayton有幾個月的時間在場邊看翔平打球。」

克蕭在道奇效力17年，共摘得210勝、生涯勇奪三座國聯塞揚獎，也是2014年國聯年度MVP得主。克蕭去年先發24場交出13勝5敗、防禦率2.46的成績。此外，克蕭目前累積2950次三振，本季有望挑戰3000K里程碑。

Teammates, Shohei and Clayton. pic.twitter.com/b3FNj5SnEw — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） July 25, 2024

大谷翔平。（美聯社）

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