MiLB》2A台將同場對決！陳柏毓7局好投 李灝宇敲安、鄭宗哲跑回兩分

陳柏毓。(資料照,取自推特)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕在小聯盟2A打拚的3位旅美台將陳柏毓、鄭宗哲與李灝宇,再度於同場相互較勁,代表海盜先發出賽的陳柏毓仍保持絕佳狀態,主投7局僅失1分技壓效力老虎的「台灣怪力男」李灝宇,而隊友鄭宗哲5個打數雖無安打,但仍幫助球隊跑回兩分,不過終場海盜2A在延長賽以4:5遭到老虎2A擊敗。

李灝宇本場鎮守二壘打第2棒,在首局就與陳柏毓有交手的機會,在1人出局兩好兩壞的情況下投出內角球,李灝宇打出平飛安打站上一壘,不過陳柏毓隨即穩住陣腳,讓下一棒的打者打出滾地球出局,最後靠著捕手古提耶瑞茲(Abrahan Gutierrez)傳二壘阻殺試圖盜壘的跑者,解決這個半局的危機。而在2局下半,陳柏毓遇到亂流,面對首名打者投出觸身球保送,再被連續擊出兩支安打失掉1分,好在最後靠著雙殺守備與三振成功止血。

在失分過後陳柏毓找回自己的壓制力,第3局到第7局僅被對手擊出兩支安打,並送給對手3次3上3下,兩度面對李灝宇拿回優勢,未再讓他擊出安打上壘,其中6局下還讓李灝宇打出游擊方向滾地球,由鄭宗哲傳往一壘刺殺出局。

海盜打線方面,在首局先是靠著守備失誤,讓開路先鋒鄭宗哲一路跑到三壘,再由下一棒的西亞尼(Michael Siani)敲出高飛犧牲打回來得分先馳得點,另外在4、6局上也都各攻下1分,讓陳柏毓帶著勝投資格退場在7局結束退場休息。

Back-to-back strikeouts for Po-Yu Chen as he finishes off six innings tonight! pic.twitter.com/sd4T9HzYBq

不過海盜牛棚開始放火,在美國時間6月25號升上2A,尚未失掉分數的佩洛塔(Luis Peralta)接替投球,但他在9局下半被轟出追平比數的兩分砲,吞下來到2A後的第1次救援失敗,也讓陳柏毓的勝投飛掉;而來到延長賽,鄭宗哲擔任突破僵局制的二壘跑壘員,最後也順利跑回超前分,下個半局換上Eddy Yean試圖關門,雖然讓首名打者出局,但隨即送給對手觸身球,又四壞保送了李灝宇,最終讓沃克曼(Gage Workman)敲出兩分打點的再見安打結束比賽。

Walk-Off Win in Erie



Gage Workman with a bases-loaded single to score two runs and send the SeaWolves to their 5th straight victory. @Greg_Gania with all the details. pic.twitter.com/igly6xeXgf