MiLB》2A台將同場對決！陳柏毓7局好投 李灝宇敲安、鄭宗哲跑回兩分

陳柏毓。（資料照，取自推特）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在小聯盟2A打拚的3位旅美台將陳柏毓、鄭宗哲與李灝宇，再度於同場相互較勁，代表海盜先發出賽的陳柏毓仍保持絕佳狀態，主投7局僅失1分技壓效力老虎的「台灣怪力男」李灝宇，而隊友鄭宗哲5個打數雖無安打，但仍幫助球隊跑回兩分，不過終場海盜2A在延長賽以4：5遭到老虎2A擊敗。

李灝宇本場鎮守二壘打第2棒，在首局就與陳柏毓有交手的機會，在1人出局兩好兩壞的情況下投出內角球，李灝宇打出平飛安打站上一壘，不過陳柏毓隨即穩住陣腳，讓下一棒的打者打出滾地球出局，最後靠著捕手古提耶瑞茲（Abrahan Gutierrez）傳二壘阻殺試圖盜壘的跑者，解決這個半局的危機。而在2局下半，陳柏毓遇到亂流，面對首名打者投出觸身球保送，再被連續擊出兩支安打失掉1分，好在最後靠著雙殺守備與三振成功止血。

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在失分過後陳柏毓找回自己的壓制力，第3局到第7局僅被對手擊出兩支安打，並送給對手3次3上3下，兩度面對李灝宇拿回優勢，未再讓他擊出安打上壘，其中6局下還讓李灝宇打出游擊方向滾地球，由鄭宗哲傳往一壘刺殺出局。

海盜打線方面，在首局先是靠著守備失誤，讓開路先鋒鄭宗哲一路跑到三壘，再由下一棒的西亞尼（Michael Siani）敲出高飛犧牲打回來得分先馳得點，另外在4、6局上也都各攻下1分，讓陳柏毓帶著勝投資格退場在7局結束退場休息。

Back-to-back strikeouts for Po-Yu Chen as he finishes off six innings tonight! pic.twitter.com/sd4T9HzYBq — Altoona Curve （@AltoonaCurve） July 25, 2024

不過海盜牛棚開始放火，在美國時間6月25號升上2A，尚未失掉分數的佩洛塔（Luis Peralta）接替投球，但他在9局下半被轟出追平比數的兩分砲，吞下來到2A後的第1次救援失敗，也讓陳柏毓的勝投飛掉；而來到延長賽，鄭宗哲擔任突破僵局制的二壘跑壘員，最後也順利跑回超前分，下個半局換上Eddy Yean試圖關門，雖然讓首名打者出局，但隨即送給對手觸身球，又四壞保送了李灝宇，最終讓沃克曼（Gage Workman）敲出兩分打點的再見安打結束比賽。

Walk-Off Win in Erie



Gage Workman with a bases-loaded single to score two runs and send the SeaWolves to their 5th straight victory. @Greg_Gania with all the details. pic.twitter.com/igly6xeXgf — Tigers ML Report （@tigersMLreport） July 26, 2024

在這個月表現相當出色的陳柏毓，本場主投7局，95顆用球數中有63顆好球，被打出5支安打並送出3K，沒有投出任何保送僅失1分，連續5場比賽繳出優質先發，防禦率來到3.50，7月防禦率則是更加優質的1.00；在同隊奮戰的鄭宗哲今天雖無安打進帳，但仍靠著對手兩次失誤上壘，打擊率仍保持.225，整體進攻指數OPS則略降至.692；而台灣怪力男李灝宇則有1安與1BB的表現，OPS為.852。

鄭宗哲。（資料照，美聯社）

李灝宇。（資料照）

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