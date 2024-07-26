奧運拳擊》籤表出爐！黃筱雯明晚率先出擊、吳詩儀有硬仗

黃筱雯。（資料照，國訓中心提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕巴黎奧運拳擊項目明將登場，上屆東京奧運銅牌的黃筱雯將率先登場，她在女子54公斤級首輪對上蒙特內哥羅選手高耶科維奇（Bojana Gojkovic），另外吳詩儀也會在60公斤級賽事披掛上陣。

台灣拳擊隊共有6人取得巴黎奧運資格，女子隊有黃筱雯、吳詩儀、林郁婷、陳念琴，以及男子隊的甘家葳、賴主恩。

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拳擊籤表今出爐，台灣隊由黃筱雯打頭陣，她將在明晚9點30分登場，首輪對手為高耶科維奇，兩人曾在6月拳擊世界區資格賽碰頭，黃筱雯以5：0強勢勝出，但晉級後有硬仗，對手是保加利亞頭號種子佩特羅娃（Stanimira Petrova），她擁有2面歐錦賽金牌、2座歐洲運動會冠軍。

至於吳詩儀晚間10點50分在首輪遭遇南韓吳妍智，她是2018年雅加達亞運金牌得主，有3面亞錦賽金牌在手，還在去年世錦賽拿下銅牌。

陳念琴在66公斤級32強要碰上多明尼加莫羅塔（María Moronta），預計29日凌晨登場。

林郁婷名列女子57公斤級頭號種子，首輪輪空直接晉級16強，首戰對手是剛果共和國馬茲胡（Marcelat Sakobi Matshu）和烏茲別克圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova）之間的勝方，8月2日才會出賽。

賴主恩名列男子63.5公斤第2種子，首輪輪空直接晉級16強，7月30日凌晨才出賽，對手還未出爐。至於甘家葳為71公斤級第8種子，31日下午的16強賽遭遇世錦賽銀牌、美國好手瓊斯（Omari Jones）。

吳詩儀。（資料照，國訓中心提供）

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