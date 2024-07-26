晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運男籃》本屆最年長不是詹姆斯！ 最「幼齒」僅17歲

2024/07/26 10:40

巴西老將胡爾塔斯（中）。（資料照，美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕巴黎奧運男籃項目將在7月27日於里爾點燃戰火，國際籃總（FIBA）盤點本屆最高、最矮、最年長以及最年輕的球員。

本屆奧運身高最高的男籃球員是NBA馬刺隊狀元、222公分的法國隊中鋒溫班亞馬（Victor Wembanyama），希臘長人帕帕亞尼斯（Georgios Papagiannis）以217公分位居第2；最矮的球員是日本隊後衛富樫勇樹，身高167公分、第二矮的就是他的隊友、172公分的河村勇輝。第三矮的球員是巴西桑托斯（Yago Santos）以及法國阿爾比西（Andrew Albicy），都是178公分。

本屆最年長球員是曾效力湖人的41歲巴西老將胡爾塔斯（Marcelinho Huertas），第2名就是要率領夢幻隊力拚5連霸的39歲「詹皇」詹姆斯（LeBron James），第3名則是4月滿39歲的西班牙前鋒費南德茲（Rudy Fernandez），他生涯6度參加奧運，成為男籃史上第一人。

長江後浪推前浪，南蘇丹17歲小將馬魯阿（Khaman Maluach）榮登本屆最「幼齒」，第2名是巫師隊新秀、法國庫利巴利（Bilal Coulibaly）、第3名是日本隊混血前鋒熊谷晶（Akira Jacobs），兩人都是20歲。

南蘇丹17歲小將馬魯阿。（資料照，美聯社）

日本後衛富樫勇樹。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。