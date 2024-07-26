奧運男籃》本屆最年長不是詹姆斯！ 最「幼齒」僅17歲

巴西老將胡爾塔斯（中）。（資料照，美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕巴黎奧運男籃項目將在7月27日於里爾點燃戰火，國際籃總（FIBA）盤點本屆最高、最矮、最年長以及最年輕的球員。

本屆奧運身高最高的男籃球員是NBA馬刺隊狀元、222公分的法國隊中鋒溫班亞馬（Victor Wembanyama），希臘長人帕帕亞尼斯（Georgios Papagiannis）以217公分位居第2；最矮的球員是日本隊後衛富樫勇樹，身高167公分、第二矮的就是他的隊友、172公分的河村勇輝。第三矮的球員是巴西桑托斯（Yago Santos）以及法國阿爾比西（Andrew Albicy），都是178公分。

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本屆最年長球員是曾效力湖人的41歲巴西老將胡爾塔斯（Marcelinho Huertas），第2名就是要率領夢幻隊力拚5連霸的39歲「詹皇」詹姆斯（LeBron James），第3名則是4月滿39歲的西班牙前鋒費南德茲（Rudy Fernandez），他生涯6度參加奧運，成為男籃史上第一人。

長江後浪推前浪，南蘇丹17歲小將馬魯阿（Khaman Maluach）榮登本屆最「幼齒」，第2名是巫師隊新秀、法國庫利巴利（Bilal Coulibaly）、第3名是日本隊混血前鋒熊谷晶（Akira Jacobs），兩人都是20歲。

南蘇丹17歲小將馬魯阿。（資料照，美聯社）

日本後衛富樫勇樹。（資料照，法新社）

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