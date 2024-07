MLB》勇士右外野手致命判斷瑕疵！大都會喜迎4連勝 與勇士僅半場勝差

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕大都會今天在主場花旗球場與勇士進行4連戰的首場交手,雙方比數僵持闖進延長賽,最終勇士右外野手勞瑞安諾(Ramón Laureano)在10局下發生致命的飛球判斷瑕疵,讓麥克尼爾(Jeff McNeil)擊出再見安打,終場以5:4帶走勝利,大都會迎來一波4連勝,斧頭幫則是苦吞5連敗,且雙方勝差縮小至半場。

本場正規9局雙方上演投手戰,大都會塞維里諾(Luis Severino)主投5局雖被敲出7支安打及送出兩次四壞球保送,但同時也投出6K僅失兩分,接替登板的牛棚投手布托(José Buttó)與狄亞茲(Edwin Díaz)也完美封鎖;勇士部分,今年回春的「拍賣哥」塞爾(Chris Sale)依舊亮眼,7.1局僅被敲兩支安打,飆出9張老K,僅在3局下半被林多(Francisco Lindor)轟出兩分砲失分,希梅尼茲(Joe Jiménez)與伊格雷西亞斯(Raisel Iglesias)接力登板也成功讓對手記分板掛零,雙方因此殺進延長加賽。

10局上半勇士首棒打者阿西亞(Orlando Arcia)靠著短打推進跑者至三壘,但在下一棒凱蘭尼奇(Jarred Kelenic)的打擊時選擇再擺出短棒,三壘跑者勞瑞安諾同時提前起跑,看似要做出強迫取分戰術,但凱蘭尼奇面對較為偏差的壞球沒有嘗試碰觸球,導致勞瑞安諾在壘間遭到夾殺出局,損失掉大好的得分機會。

The squeeze play goes wrong for the Braves!



Both teams exchange some words after Ramon Laureano and Francisco Alvarez collided pic.twitter.com/hB4ncWC9r5