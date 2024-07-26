MLB》勇士右外野手致命判斷瑕疵！大都會喜迎4連勝 與勇士僅半場勝差

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會今天在主場花旗球場與勇士進行4連戰的首場交手，雙方比數僵持闖進延長賽，最終勇士右外野手勞瑞安諾（Ramón Laureano）在10局下發生致命的飛球判斷瑕疵，讓麥克尼爾（Jeff McNeil）擊出再見安打，終場以5：4帶走勝利，大都會迎來一波4連勝，斧頭幫則是苦吞5連敗，且雙方勝差縮小至半場。

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本場正規9局雙方上演投手戰，大都會塞維里諾（Luis Severino）主投5局雖被敲出7支安打及送出兩次四壞球保送，但同時也投出6K僅失兩分，接替登板的牛棚投手布托（José Buttó）與狄亞茲（Edwin Díaz）也完美封鎖；勇士部分，今年回春的「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）依舊亮眼，7.1局僅被敲兩支安打，飆出9張老K，僅在3局下半被林多（Francisco Lindor）轟出兩分砲失分，希梅尼茲（Joe Jiménez）與伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）接力登板也成功讓對手記分板掛零，雙方因此殺進延長加賽。

10局上半勇士首棒打者阿西亞（Orlando Arcia）靠著短打推進跑者至三壘，但在下一棒凱蘭尼奇（Jarred Kelenic）的打擊時選擇再擺出短棒，三壘跑者勞瑞安諾同時提前起跑，看似要做出強迫取分戰術，但凱蘭尼奇面對較為偏差的壞球沒有嘗試碰觸球，導致勞瑞安諾在壘間遭到夾殺出局，損失掉大好的得分機會。

The squeeze play goes wrong for the Braves!



Both teams exchange some words after Ramon Laureano and Francisco Alvarez collided pic.twitter.com/hB4ncWC9r5 — SNY （@SNYtv） July 26, 2024

下個半局斧頭幫更換投手強森（Pierce Johnson），先是三振了首棒打者J.D.馬丁尼茲（J.D. Martinez），並在敬遠了「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）後，面對文托斯（Mark Vientos）再飆老K，接著輪到下一棒的麥克尼爾，他相中曲球打向右外野的高飛球，眼看右外野手勞瑞安諾向右外野邊線追球，但面對難度不高的飛球卻跑過頭，讓球落地形成再見安打，最終在主場拿下得來不易的勝利。

大都會目前已54勝48敗排名國聯東區第3，與同分區老二的勇士僅剩半場勝差，明日將迎來日籍王牌千賀滉大的回歸，若明日獲勝大都會有望能一舉反超排名。

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