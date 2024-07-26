棒球老將郭源治捐贈自身球史文物，供台灣史前館典藏

郭源治希望藉由獎牌、獎章和裝備的託管給史前館應用，透過展示給予後進球員追逐的目標，影響更多熱愛並關注體育的人。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕在日本職棒創下「百勝利、百救援」優異成績的傳奇球星郭源治，與國立台灣史前文化博物館簽訂委託管理契約書，將自己職棒生涯使用的球衣裝備，以及大小獎牌、獎狀，共計46項物件，交由史前館進行後續研究與展示使用。

他捐贈文物包含：1988年日職中央聯盟年度MVP獎牌、1987與88年中央聯盟最優秀救援投手獎牌、1994 年中央聯盟最優秀防禦率投手獎牌、百勝百救援及千次奪三振獎章、實戰球衣與棒球手套等。

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史前館表示，郭源治從威廉波特少棒隊、華興中學、輔仁大學時期就是家喻戶曉的球星，進入日本職棒中日龍隊之後更將自己的技術與抗壓力提升，足以名留青史。

史前館代理館長蔡志忍表示，2023年完成更新後的南島常設展廳部分內容，即以具有社會影響力的當代案例展現南島族群與主流社會溝通的方式，並讚頌南島族群在百工行業的付出，郭源治的奮戰歷程，是南島族群的貢獻，並且成為邁向未來的借鏡。

史前館說，老家位於台東市阿美族阿西路愛（Asiroay）部落的「大郭」郭源治，國小畢業後就北上打球，一路憑藉不服輸的個性和鬥志克服許多艱困的訓練。1996年自日本職棒風光引退，基於回饋家鄉的熱情毅然加入中華職棒。2019年起，他曾數十次回到東部，無償指導花東青少棒、青棒教練與選手的投手訓練，為自己的家鄉付出心力。

史前館距離郭源治台東老家僅3、4公里，他希望藉由獎牌、獎章和裝備的託管應用，透過博物館展示給予後進球員追逐的目標，影響更多熱愛並關注體育的人。

郭源治先生與國立台灣史前文化博物館簽訂委託管理契約書，將自己職棒生涯使用的球衣裝備，以及大小獎牌等共計46項物件，交由史前館進行後續研究與展示使用。（記者黃明堂翻攝）

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