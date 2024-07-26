奧運網球》上屆東奧女單8強 只剩1人今年續參戰

斯維托麗娜。（資料照，美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕隨著哈薩克蕾巴金娜（Elena Rybakina）宣布退賽，上屆東京奧運女單8強還在巴黎奧運參賽名單只剩1人，正是擔任烏克蘭掌旗官的斯維托麗娜（Elina Svitolina）。

在東奧打下金牌瑞士好手班西琪（Belinda Bencic）在去年懷孕，因此今年不會出賽尋求衛冕，奪得銀牌的捷克萬卓索娃（Marketa Vondrousova）因手傷退賽，站上頒獎台的只剩銅牌得主斯維托麗娜還會參賽。

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上屆打進8強的好手在這次巴黎奧運因不同理由沒比，第4的蕾巴金娜因支氣管炎臨陣退出，西班牙前球后穆古魯莎（Garbiñe Muguruza）、義大利女將喬琪（Camila Giorgi）已退休，西國女將巴多莎（Paula Badosa）因排名問題不在參賽名單，俄羅斯的帕芙柳琴可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）則是未參賽。

波蘭球后史薇泰克（Iga Swiatek）在今年法網打下3連霸，被視為今年巴黎奧運的奪金熱門，但她可能在8強碰上拉脫維亞天敵奧絲塔潘珂（Jelena Ostapenko），也成為她追逐金牌的最大考驗。

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